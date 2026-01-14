Aurul continuă să câștige teren pe piața românească, unde prețul unui gram a stabilit miercuri un nou record istoric, confirmând o tendință de scumpire susținută în ultimele luni. Datele Băncii Naționale a României arată că valoarea aurului a depășit pragul de 650 de lei/gram, nivel nemaiîntâlnit până acum.

Concret, gramul de aur a fost cotat miercuri, 14 ianuarie 2026, la 650,6110 lei, cu o creștere de aproape 200 de lei față de nivelul înregistrat la 20 august 2025, când valoarea era de 464,7759 lei. Evoluția reflectă o accelerare semnificativă a prețului într-un interval relativ scurt, de aproximativ cinci luni.

Această dinamică internă se înscrie într-un trend mai larg, influențat de piețele internaționale. La începutul săptămânii, cotația aurului a urcat la 4.600,33 dolari pe uncie, înainte ca avansul să se tempereze ușor. Pe piețele europene, metalul prețios a consemnat o creștere de aproximativ 1,5%, până la nivelul de 4.578 dolari pe uncie.

Pe ansamblul anului 2025, aurul a înregistrat o apreciere de 65%, cea mai mare creștere anuală de după 1979, în timp ce avansul consemnat în acest an este de aproximativ 6%. În același timp, argintul a urcat cu circa 4,5%, până la 83,45 dolari pe uncie, apropiindu-se de maximul atins în 2025.

Aurul se află într-o nouă fază de apreciere, după un an marcat de recorduri succesive și fluxuri consistente către instrumente financiare bazate pe metale prețioase. Contextul este explicat de combinația dintre riscurile geopolitice și dezbaterile tot mai intense privind independența Rezervei Federale a SUA.

„Aurul a intrat într-o nouă etapă de creștere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate și intrări masive în ETF-uri. Combinația dintre incertitudini geopolitice și tensiuni legate de independența Rezervei Federale readuce metalele prețioase în prim plan”, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Anul trecut, aurul a depășit praguri record de 53 de ori, mult peste frecvența obișnuită. În același timp, intrările în fondurile listate care dețin aur au ajuns la un nivel istoric de 89 de miliarde de dolari, iar activele administrate s-au dublat.

Deținerile fizice de aur au atins, la rândul lor, un maxim fără precedent, de 4.025 de tone, comparativ cu 3.224 de tone în 2024. Luna decembrie a fost dominată de intrări din America de Nord, care a reprezentat 60% din fluxurile de 10 miliarde de dolari, regiunea fiind urmată de Asia și Europa pe parcursul întregului an.

După acest an considerat cel mai bun pentru aur de după 1979, începutul lunii ianuarie a adus noi impulsuri pentru metalele prețioase.

„Deja, în mai puțin de două săptămâni de la începutul noului an, aurul a adunat un avans de 6,5%, aproape a 10-a parte din avansul anului trecut, iar argintul, mai volatil, a sărit cu 19,5%”, precizează Claudiu Cazacu.

Aurul a reacționat și la tensiunile apărute în jurul politicii monetare americane, în special în contextul anchetei care îl vizează pe Jerome Powell, președintele Rezervei Federale. Investigația privind lucrările de renovare ale sediului Fed a fost descrisă de acesta drept o tentativă de influențare a deciziilor legate de dobânzi, într-un moment în care nivelul costurilor de creditare este intens dezbătut.

Comitetul de politică monetară al Fed este mai divizat decât în ultimii șase ani, ultima ședință consemnând trei voturi împotriva deciziei majoritare. Două voturi au susținut menținerea ratelor, iar unul a fost pentru o reducere de 0,5 puncte procentuale. Reducerea dobânzilor ar putea sprijini economia, dar ar amplifica riscurile inflaționiste.

Independența băncii centrale este considerată un element esențial pentru eficiența politicii monetare. Dacă investitorii percep intenții de influențare politică a deciziilor Fed, pot apărea repoziționări față de dolar, metale prețioase și alte active, cu implicații directe asupra inflației, subliniază consultantul XTB România.

Reacțiile politice au fost divergente, inclusiv în Congresul SUA. Unii membri au susținut demersurile, alții le-au criticat, inclusiv din rândul republicanilor. Un senator republican a declarat că nominalizarea unor noi membri în comitetul de politică monetară ar putea fi blocată până la finalizarea anchetei, ceea ce ar întârzia schimbările dorite la vârful Fed și ar amplifica nivelul de incertitudine într-un climat global deja volatil.

Aurul este influențat tot mai puternic de riscurile geopolitice, care redirecționează fluxurile de capital la nivel global. Evoluțiile recente din Venezuela, Iran sau Groenlanda contribuie la un tablou complex al instabilității internaționale, cu efecte directe asupra piețelor financiare.

După acțiunile SUA în Venezuela, protestele din Iran și declarațiile privind posibile intervenții militare conturează scenarii cu impact regional și global. În paralel, Groenlanda se află în centrul unor dispute care pot afecta echilibrul strategic în zona arctică și relațiile transatlantice.

În acest context, apetitul redus pentru dolar și lipsa unor impulsuri clare din zona criptomonedelor au direcționat atenția investitorilor către metalele prețioase. Aurul a cunoscut ușoare corecții la finalul anului trecut, pe fondul marcărilor de profit, însă evenimentele recente au readus în prim-plan scenariile favorabile pe termen mediu și lung.