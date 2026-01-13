Cursul valutar stabilit de Banca Națională a României pentru ziua de marți, 13 ianuarie 2026, arată o depreciere vizibilă a monedei naționale în raport cu unele dintre principalele valute internaționale, evoluție urmărită atent atât de piețele financiare, cât și de consumatori. Datele oficiale publicate de BNR indică o presiune mai accentuată asupra leului în raport cu lira sterlină.

În termeni concreți, leul românesc a pierdut aproape un ban și jumătate față de lira sterlină, care a ajuns să fie cotată la 5,8778 lei. Acesta este cel mai ridicat nivel atins de moneda britanică din 8 octombrie 2025 până în prezent, marcând o evoluție importantă pentru cei care au obligații financiare sau tranzacții denominate în lire.

Pe lângă evoluția față de lira sterlină, moneda națională a înregistrat o scădere și în raport cu dolarul american. Potrivit cursului oficial, dolarul a fost cotat la 4,3626 lei. În același timp, leul a reușit să câștige teren în raport cu francul elvețian, care a fost stabilit la 5,4648 lei, indicând o mișcare diferită față de această monedă de refugiu.

În ceea ce privește moneda unică europeană, datele publicate arată o stabilitate a raportului de schimb. Euro a fost cotat la același nivel ca în ziua precedentă, respectiv 5,0896 lei, menținând un curs constant în raport cu leul românesc.

Pe lângă principalele monede, cursul valutar comunicat de BNR include și o listă extinsă de cotații pentru valutele tranzacționate pe piața românească, stabilite pe baza informațiilor transmise de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Tot în acest context, Banca Națională a anunțat și evoluția prețului aurului.

Prețul unui gram de aur a înregistrat o scădere de 16 bani, ajungând la valoarea de 643,1962 lei. Evoluția este urmărită atât de investitori, cât și de cei care utilizează aurul ca instrument de protecție financiară.

Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate marți este următorul: 1 euro – 5,0896 lei, 1 dolar american – 4,3626 lei, 1 dolar australian – 2,9225 lei, 1 dolar canadian – 3,1428 lei, 1 franc elvețian – 5,4648 lei, 1 coroană cehă – 0,2097 lei, 1 coroană daneză – 0,6811 lei, 1 liră egipteană – 0,0926 lei, 1 liră sterlină – 5,8778 lei, 100 forinți maghiari – 1,3190 lei, 100 yeni japonezi – 2,7465 lei, 1 leu moldovenesc – 0,2568 lei.

BNR precizează că aceste cursuri sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate și că lista nu presupune obligativitatea utilizării lor în tranzacții efective sau înregistrări contabile.

Pe lângă cursul valutar, Banca Națională a României a publicat și noile valori ale indicilor de referință pentru creditele în lei, informații relevante pentru debitorii cu dobânzi variabile. Datele arată o ușoară scădere a ROBOR la trei luni.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea costului creditelor de consum în lei, a coborât marți la 6,05% pe an, de la 6,06% în ședința precedentă, potrivit informațiilor transmise de BNR. La începutul anului trecut, acest indice era de 5,92% pe an, conform datelor citate de Agerpres.

În cazul ROBOR la șase luni, indicator folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare cu dobândă variabilă, valoarea a ajuns la 6,15% pe an, față de 6,17% înregistrat luni. Totodată, ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,37%, de la nivelul anterior de 6,40%.

Referitor la indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, acesta este menținut la 5,68% pe an. Valoarea este calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice aferente tranzacțiilor interbancare din trimestrul al treilea al anului 2025.