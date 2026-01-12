Cursul valutar stabilit de Banca Națională a României pentru luni, 12 ianuarie 2026, indică o apreciere clară a leului în raport cu dolarul american, într-un context în care moneda națională a avut o evoluție mai slabă față de alte valute importante. Potrivit datelor oficiale, dolarul american a fost cotat la 4,3564 lei, nivel care reflectă un câștig de aproape un ban și jumătate pentru moneda românească comparativ cu ședința anterioară.

În schimb, leul a pierdut teren față de moneda unică europeană. Euro a fost cotat la 5,0896 lei, nivel care marchează o depreciere a leului în raport cu principalul reper valutar utilizat în România. Evoluția are impact direct asupra ratelor la credite, chiriilor sau contractelor comerciale exprimate în euro.

Aceeași tendință de slăbire a leului se observă și în raport cu francul elvețian, cotat la 5,4650 lei, precum și față de lira sterlină, care a ajuns la 5,8643 lei. Aceste valori sunt urmărite atent de românii cu credite sau economii în aceste monede.

Pe lângă principalele monede, cursul valutar publicat de BNR include și cotațiile pentru un număr mare de valute internaționale. Dolarul australian a fost stabilit la 2,9220 lei, dolarul canadian la 3,1390 lei, iar coroana cehă la 0,2095 lei. Coroana daneză a fost cotată la 0,6811 lei, iar lira egipteană la 0,0924 lei.

Pentru monedele din regiune, 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,3168 lei, în timp ce zlotul polonez a ajuns la 1,2088 lei. Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2574 lei, iar coroana norvegiană la 0,4330 lei. Alte monede, precum yenul japonez, randul sud-african sau realul brazilian, au avut cotații de 2,7591 lei pentru 100 yeni, 0,2653 lei, respectiv 0,8113 lei.

Un element important al zilei îl reprezintă evoluția aurului. Prețul unui gram de aur a crescut cu aproape 15,5 lei, atingând un nou nivel record. Astfel, gramul de aur a fost cotat la 643,3615 lei, potrivit cursului oficial. Creșterea reflectă interesul ridicat pentru active considerate de refugiu, într-un climat economic și financiar marcat de incertitudini.

Cursurile sunt calculate de Banca Națională a României pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Instituția precizează că lista publicată nu presupune obligativitatea utilizării acestor valori în tranzacții efective de schimb valutar sau înregistrări contabile.

Pe lângă cursul valutar, BNR a publicat și noile valori ale indicilor de referință din piața monetară. Indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni la 6,06% pe an, de la 6,10% în ședința precedentă, conform datelor oficiale.

La începutul anului trecut, acest indice se situa la 5,92% pe an, potrivit informațiilor transmise de Agerpres. Evoluția este urmărită îndeaproape de debitorii care au împrumuturi legate de ROBOR, deoarece orice modificare se reflectă direct în ratele lunare.

ROBOR la șase luni, indicator relevant pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,17% pe an, de la 6,23% cât fusese consemnat anterior. În același timp, ROBOR la 12 luni a ajuns la 6,40%, în coborâre de la 6,44%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an. Valoarea este calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul al treilea al anului 2025, fiind un reper important pentru noile credite acordate populației.