Pe 31 decembrie, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a fost cotat la 5,68% pe an, în scădere față de cel publicat cu trei luni în urmă, care era de 6,06% pe an. Diferența dintre IRCC și ROBOR se menține astfel în favoarea creditelor reglementate prin IRCC, la care ajustarea dobânzii se face trimestrial, nu zilnic.

Potrivit legislației, IRCC este reglementat de OUG 19/2019, iar valoarea sa este calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025. Acest mecanism îl face mai inert în raport cu fluctuațiile pieței față de ROBOR.

În funcție de tipul creditului, băncile folosesc diferite scadențe ROBOR pentru calculul dobânzilor variabile. Pe lângă indicele la trei luni, BNR a publicat vineri următoarele valori:

ROBOR la 6 luni: 6,23% pe an (față de 6,25% în ziua anterioară)

ROBOR la 12 luni: 6,44% pe an (față de 6,46% anterior)

În urmă cu puține săptămâni, mai exact în decembrie 2025, ROBOR la trei luni era de 6,19%, ceea ce arată o tendință ușor descendentă în prima parte a anului 2026.

ROBOR este utilizat în special pentru:

-credite de consum mai vechi cu dobândă variabilă,

-anumite linii de credit pentru companii,

-produse bancare cu actualizare rapidă a costurilor.

În schimb, IRCC este indicatorul standard pentru creditele acordate populației după mai 2019, în special creditele ipotecare în lei.

Diferența esențială este că:

-ROBOR se ajustează zilnic, în funcție de cotațiile băncilor,

-IRCC se actualizează trimestrial, pe baza mediei tranzacțiilor din trimestrul anterior.

De aceea, IRCC reacționează cu întârziere la mișcările din piața monetară, ceea ce a fost vizibil în perioadele în care ROBOR a crescut accelerat, iar IRCC a rămas mai redus.

Din punct de vedere tehnic, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata la care băncile se împrumută între ele pe termen scurt. Indicii sunt calculați pentru mai multe scadențe interbancare:

O/N (overnight – peste noapte), T/N (tomorrow – mâine), 1W (1 săptămână), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Începând cu 11 noiembrie, BNR a renunțat la publicarea ROBOR 9M, ca parte a actualizării metodologiei de raportare.

Metoda de calcul nu s-a schimbat: „indicele ROBOR se calculează zilnic și are ca referinţă media aritmetică a cotaţiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR”.

Contextul pieței și evoluțiile anticipate

Mișcarea descendentă a ROBOR din ultimele luni vine pe fondul:

-stabilizării politicilor monetare,

-unei creșteri moderate a lichidității în sistemul bancar,

-unui nivel mai redus al costului finanțării interbancare față de prima jumătate a anului 2025.

Deși BNR a menținut un ton prudent în ceea ce privește reducerea dobânzii-cheie, piața interbancară a reflectat gradual ajustările de sentiment.