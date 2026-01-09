Profesorul de economie Bogdan Glăvan atrage atenția asupra taxelor ridicate care trebuie suportate de români: accizele aplicate carburanților, impozitul pe venit, contribuțiile sociale, impozitul pe mașină și rovinietă, toate însumând o povară fiscală considerabilă.

Conform analizei realizată de profesorul de economie, politica fiscală și energetică europeană este periculoasă, deoarece facturile la energie electrică, gaze și benzina sunt încărcate cu biruri care sărăcesc populația și afectează economia.

Comparativ, prețul benzinei în Japonia și China este echivalentul unui dolar american pe litru, iar în SUA este de 75 de cenți pe litru, ceea ce în banii românești înseamnă aproximativ 3,3 lei/litru, în timp ce în România benzina ajunge la 8 lei/litru. Astfel, cetățenii plătesc practic pentru a se deplasa și pentru a respira, subliniază profesorul de economie într-o postare realizată pe Facebook.

„EVUL MEDIU FISCAL. Vrei să mergi cu mașina într-o excursie din București pe Valea Prahovei? Plătești taxă statului 100 de lei. Vrei să dai o fugă până pe litoral? Plătești taxă statului 200 lei.

Vrei să te duci în orice alt oraș în țara asta? Plătești zeci sau sute de lei pentru dreptul de a ajunge la Brașov, la Constanța, la Pitești sau la Iași. Ca în Evul Mediu, când fiecare baron își punea taxă de trecere. Diferența este că acum barierele nu sunt puse de baronii locali, ci de Măria-sa Statul. Și nu se numesc taxe de trecere, ci taxe la carburanți. Dar efectul este același. 55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie nu cumperi benzină, ci dreptul de a te duce undeva. Plătești statului ca să te lase liber să mergi la Cluj cu mașina. Asta deși plătești impozite pe venit, alte „contribuții”, taxe peste taxe, inclusiv impozit pe mașină și rovinietă, care însumate duc la un nivel de neimaginat în Evul Mediu”, a scris acesta pe Facebook.

Profesorul subliniază că dorința de reducere a poverii fiscale nu este anti-europeană. Din perspectiva sa, adevărații anti-europeni sunt cei care cresc taxele și împovărează cetățenii. El promovează ideea unei Europe în care socialiștii, etatiștii și nomenclaturiștii să fie marginalizați, pentru ca oamenii să aibă libertatea de a se dezvolta economic.

Totodată, România nu are puterea de a protesta eficient la nivel european din cauza dependenței de fondurile externe. Statul român este considerat falimentar, incapabil să asigure pensii și salarii fără sprijinul european, situație agravată de conducerea anterioară, pe care Glavan o descrie ca fiind formată din persoane corupte și primitiv-oligarhice. În acest context, independența financiară a României este considerată esențială pentru a putea deveni o voce respectată la nivel european.

„Politica fiscală și energetică în Europa este sinucigașă. Și facturile la energie electrică și facturile la gaze și prețul benzinei sunt încărcate de biruri care sărăcesc populația și distrug economia. În Japonia prețul benzinei este echivalentul a 1 dolar american. Cum ar veni, 4,5 lei/litru. În Japonia, țară lipsită de resurse, da? În China este tot echivalentul a 1 dolar. În SUA prețul benzinei este 75 cenți/litru, în banii noștri ar veni 3,3 lei/litru. La noi este 8 lei. Plătești ca să respiri, ca să te miști. Vor spune unii că sunt anti-european. Nici vorbă, eu sunt european dinainte să învețe ei să citească. Anti-europeni sunt cei care distrug Europa, care bagă mâna în buzunar fiecărui european. Eu vreau ca Europa să își vină în fire, să trimită la plimbare socialiștii, etatiștii și nomenclaturiștii, să reducă povara fiscală și să ne lase să ne dezvoltăm”, a mai scris profesorul de economie.

Profesorul avertizează că majorarea arbitrară a taxelor menține politica socialist-feudală care a afectat Europa și împiedică dezvoltarea economică. De asemenea, atrage atenția asupra promisiunilor populiste ale unor politicieni locali, care au promis prețul benzinei la 1 leu, considerând astfel de strategii drept înșelătoare și nesustenabile, votate din disperare de cetățeni.

În concluzie, analiza evidențiază un sistem fiscal excesiv, care limitează libertatea cetățenilor și afectează economia, punând România într-o poziție de dependență financiară, în timp ce politica europeană nu reușește să atenueze aceste efecte.

„Sunt conștient că România nu poate face tam-tam pe tema asta nici dacă ar vrea, deoarece România este o țară dependentă de exterior. România este un stat falimentar, care nu ar putea plăti nici pensii și nici salarii fără fondurile europene. România a fost falimentată de bandiții locali care au condus-o, despre care am spus odată la Digi că sunt niște bandiți extrem de primitivi – întâmplător, nu am mai fost invitat în prime time la Digi după acel episod. Așa că înainte de a deveni o voce ascultată și respectată la nivel european ar trebui să devenim independenți financiar. Evident, nu putem deveni independenți dacă mărim birurile în prostie, adică dacă ducem fix politica socialist-feudală care a îngropat Europa în ansamblu. P.S. Un nomenclaturist-bandit local a parazitat tema asta și a promis în campaniile trecute benzină la 1 leu. Și un ceas stricat arată ora exactă din când în când. Mulți ajung să voteze asemenea impostori din disperare, că nu mai suportă să fie bătaia de joc a acelorași nulități, vor să schimbe măcar stăpânul. Trist rău, dar aici au adus lumea”, a conchis Bogdan Glăvan.

Postarea poate fi vizualizată aici.