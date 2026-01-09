Începând cu 1 ianuarie 2026, modificările aduse sistemului de impozitare locală produc efecte vizibile, iar în unele cazuri șocante, pentru proprietarii de imobile. Platforma Ghișeul.ro afișează sume mult mai mari față de anii anteriori, fără ca schimbările să fie ușor de înțeles pentru contribuabili.

În București, impozitul datorat pentru o clădire monument istoric situată pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 33, în Sectorul 5 a crescut de peste cinci ori. Dacă anterior proprietarul plătea puțin peste 8.000 de lei, pentru anul fiscal 2026 suma ajunge la aproape 44.000 de lei.

Creșterea este cu atât mai surprinzătoare cu cât nivelul cotei de impozitare a rămas neschimbat, la 1,5%, iar imobilul nu a suferit modificări de structură sau de destinație. Clădirea este încadrată ca monument istoric și a fost restaurată integral, lucrările fiind finalizate și recepționate în anul 2023, după o perioadă de cinci ani.

Proprietarul atrage atenția că noul nivel al taxării depășește cu mult posibilitățile reale de exploatare economică ale imobilului. În prezent, doar spațiul comercial de la parter este închiriat, în timp ce restul clădirii este neutilizat.

Potrivit acestuia, veniturile obținute din chirie sunt de aproximativ trei ori mai mici decât impozitul anual impus de autorități, situație care pune sub semnul întrebării logica fiscală aplicată clădirilor de patrimoniu.

În opinia sa, restaurarea unui monument istoric ajunge să fie sancționată, nu sprijinită.

„Chiria încasată este de aproximativ trei ori mai mică decât impozitul anual impus de autoritatea locală. În aceste condiții, restaurarea unui monument istoric ajunge să fie penalizată fiscal, nu încurajată”, se arată în mesajul transmis de proprietar.

Primăria Sectorului 5 a transmis că impozitul aferent anului 2026 a fost stabilit în conformitate cu noile reglementări fiscale. Autoritatea invocă Legea nr. 239 din 15 decembrie 2025, care a modificat Codul Fiscal, precum și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 514/2025, prin care au fost aprobate noile niveluri ale taxelor și impozitelor locale.

Potrivit instituției, aceste acte normative au schimbat atât valorile aplicabile, cât și regulile privind scutirile și reducerile de impozit, care nu mai sunt automate, ci pot fi acordate doar prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului București.

„Prin aceste modificări s-au majorat impozitele și taxele locale, modul de calcul al unora dintre acestea și categoriile de clădiri pentru care nu se mai datorează impozit sau pentru care se poate hotărî acordarea de scutiri sau reduceri doar prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale de sector”, a precizat Primăria Sectorului 5.

Până la finalul anului 2025, clădirile clasate ca monument istoric beneficiau de scutire totală de la plata impozitului. Începând cu 2026, această facilitate nu mai este garantată prin lege, ci depinde exclusiv de deciziile autorităților locale. În lipsa unei hotărâri care să mențină scutirea, impozitul devine datorat integral.

„Ulterior aprobării Legii nr. 239/2025, începând cu anul 2026, pentru aceste clădiri a fost lăsată posibilitatea de a se acorda scutire sau reducere de la plata impozitului doar prin aprobarea unei hotărâri de consiliu general, respectiv consiliu local al sectorului. Deoarece nu a fost aprobată o astfel de hotărâre, pentru anul 2026 se datorează impozit pe clădire și pentru clădirile clasate ca monumente istorice”, se arată în răspunsul oficial trimis redacției Digi24.ro.

Primăria mai precizează că taxa se aplică întregii clădiri, nu doar părții închiriate. În cazul imobilului de pe Bulevardul Regina Elisabeta, destinația este nerezidențială, iar impozitul de 1,5% se aplică valorii impozabile stabilite prin raportul de evaluare depus de contribuabil în anul 2024.

„Impozitul pe clădire se datorează pentru întreg imobilul, raportat la destinația finală a acestuia rezultată din autorizația de construire sau din alte documente. În cazul imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 33, clădirea are destinație nerezidențială și este impozitată cu 1,5% din valoarea impozabilă rezultată din raportul de evaluare depus de contribuabil în anul 2024”, a mai precizat instituția.