Primăria din Nădlac, județul Arad, a adoptat o serie de măsuri menite să sprijine fermierii și comunitatea locală în anul 2026, prin facilități fiscale substanțiale. Decizia a fost luată în ultima ședință a Consiliului Local din 30 decembrie 2025, ca răspuns la dificultățile întâmpinate de agricultori în anul precedent, marcat de secetă, și urmărește stimularea dezvoltării durabile a orașului.

Potrivit hotărârii aprobate, fermierii care au suferit pierderi cauzate de calamități naturale vor beneficia de scutire totală sau parțială de la plata impozitului pe terenuri pentru anul 2026. De asemenea, utilajele agricole folosite în producție vor putea beneficia de reduceri de până la 50% la plata impozitului pe mijloacele de transport, încurajând astfel investițiile în echipamente performante pentru agricultură.

Facilitățile fiscale se extind și asupra altor categorii de clădiri și terenuri, incluzând:

clădiri rezidențiale afectate de calamități naturale;

imobile folosite pentru servicii sociale oferite de ONG-uri și întreprinderi sociale;

clădiri retrocedate sau aflate în proprietatea fundațiilor cu scop cultural, umanitar sau social;

monumente istorice și clădiri utilizate de organizații nonprofit.

În cazul terenurilor și clădirilor, scutirile sau reducerile pot ajunge până la 99% pentru suprafețele afectate de calamități, iar pentru lucrările de eficiență energetică sau instalarea de sisteme fotovoltaice, reducerea impozitului poate fi de 25%. De asemenea, vehiculele hibride cu emisii scăzute de CO₂ pot beneficia de reduceri de până la 30%.

Măsurile aprobate se aplică numai contribuabililor care și-au achitat obligațiile fiscale pentru anul anterior și care depun documentele justificative în termenul stabilit. Evaluările periodice vor determina dacă scutirile și reducerile vor fi menținute și pentru anul 2027.