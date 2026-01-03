Măsuri de sprijinire a fermierilor în 2026
Primăria din Nădlac, județul Arad, a adoptat o serie de măsuri menite să sprijine fermierii și comunitatea locală în anul 2026, prin facilități fiscale substanțiale. Decizia a fost luată în ultima ședință a Consiliului Local din 30 decembrie 2025, ca răspuns la dificultățile întâmpinate de agricultori în anul precedent, marcat de secetă, și urmărește stimularea dezvoltării durabile a orașului.
Potrivit hotărârii aprobate, fermierii care au suferit pierderi cauzate de calamități naturale vor beneficia de scutire totală sau parțială de la plata impozitului pe terenuri pentru anul 2026. De asemenea, utilajele agricole folosite în producție vor putea beneficia de reduceri de până la 50% la plata impozitului pe mijloacele de transport, încurajând astfel investițiile în echipamente performante pentru agricultură.
Facilitățile fiscale se extind și asupra altor categorii de clădiri și terenuri, incluzând:
- clădiri rezidențiale afectate de calamități naturale;
- imobile folosite pentru servicii sociale oferite de ONG-uri și întreprinderi sociale;
- clădiri retrocedate sau aflate în proprietatea fundațiilor cu scop cultural, umanitar sau social;
- monumente istorice și clădiri utilizate de organizații nonprofit.
În cazul terenurilor și clădirilor, scutirile sau reducerile pot ajunge până la 99% pentru suprafețele afectate de calamități, iar pentru lucrările de eficiență energetică sau instalarea de sisteme fotovoltaice, reducerea impozitului poate fi de 25%. De asemenea, vehiculele hibride cu emisii scăzute de CO₂ pot beneficia de reduceri de până la 30%.
Măsurile aprobate se aplică numai contribuabililor care și-au achitat obligațiile fiscale pentru anul anterior și care depun documentele justificative în termenul stabilit. Evaluările periodice vor determina dacă scutirile și reducerile vor fi menținute și pentru anul 2027.
”În ședinta Consiliului Local de ieri 30.12.2025, au fost aprobate toate scutirile și reduceri permise de OUG 78 / 17.12.2025, de la plata impozitelor locale astfel :
Se acordă scutire / reducere de la plata impozitului /taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel:
a) scutire de la plata impozitului /taxei pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee ori case memoriale;
b) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, primite în folosinţă gratuită;
c) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit şi clădirile utilizate de organizaţiile nonprofit, primite în folosinţă gratuită, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
d) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
e) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile rezidenţiale afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a produs evenimentul;
f) reducerea cu 25% pe o perioadă de 2 ani a impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile rezidenţiale la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;
g) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
h) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile unităţilor sanitare private, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din domeniul sănătăţii, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
i) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) – f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
j) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) scutire de la plata impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care nu au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare, începând cu data autorizaţiei de construcţie şi până la data procesului-verbal de recepţie finală privind lucrările efectuate, precum şi pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost finalizate lucrările de renovare sau reabilitare, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
l) reducerea cu 50 % pe o perioadă de 2 ani a impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost finalizate lucrările”
