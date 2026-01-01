Creșterea TVA-ului este estimată să aducă la bugetul de stat venituri de aproximativ 1.187 de miliarde de ruble în cursul acestui an, echivalentul a circa 15 miliarde de dolari. Autoritățile ruse mizează pe această majorare pentru a acoperi cheltuielile tot mai ridicate generate de conflictul militar și de sectorul apărării, într-un context economic deja afectat de sancțiunile occidentale.

Măsura a fost întâmpinată cu critici din partea companiilor și a consumatorilor, care resimt deja efectele inflației ridicate. Aceasta este alimentată atât de restricțiile economice impuse Rusiei, cât și de creșterea masivă a cheltuielilor militare. În paralel cu majorarea TVA, impozitul pe venit a fost și el crescut de la începutul conflictului, amplificând povara fiscală asupra cetățenilor.

Președintele Vladimir Putin a explicat luna trecută că majorarea TVA este necesară pentru echilibrarea bugetului național. El a precizat că, pe termen lung, Guvernul are în vedere reducerea poverii fiscale asupra populației. Totodată, liderul de la Kremlin a cerut companiilor să își achite taxele la timp și a avertizat că majorarea TVA nu trebuie să ducă la extinderea economiei subterane, ci să contribuie la creșterea veniturilor statului.

Ministerul rus de Finanțe a transmis recent că toate angajamentele asumate în domeniul politicii sociale vor fi respectate, alături de cele din sectoarele Apărării și Securității. Autoritățile au subliniat că sprijinul pentru soldați și familiile acestora rămâne o prioritate strategică.

Datele bugetare arată că, în anul 2025, cheltuielile pentru Apărare și Securitate au reprezentat aproximativ 40% din totalul cheltuielilor guvernamentale ale Rusiei. În acest context, consumatorii se așteaptă ca majorarea TVA să se reflecte în prețurile tuturor bunurilor și serviciilor. Pentru a limita impactul social al noii măsuri fiscale, Ministerul de Finanțe a anunțat că va menține o cotă redusă de impozitare, de 10%, pentru alimente, medicamente și articole destinate copiilor.

Acest anunț a venit după ce Vladimir Putin a transmis un mesaj la început de an în care vorbea despre importanța responsabilității colective și a credinței în propriile forțe. Putin a evidențiat legătura dintre eforturile individuale și destinul națiunii, în contextul trecerii într-un nou an.