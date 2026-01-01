Anul 2026 debutează cu un nou pachet de creșteri fiscale care va avea efect direct asupra prețurilor la raft și la pompă. De la 1 ianuarie, accizele cresc din nou pentru alcool, produse din tutun și carburanți, fiind a doua rundă de majorări într-un interval de doar șase luni, după ajustările aplicate în vara lui 2025. În paralel, sunt majorate unele impozite locale și este introdusă așa-numita „taxă Temu”, potrivit prevederilor din Codul Fiscal și nivelurilor oficiale publicate de autorități.

Noile accize aplicabile de la 1 ianuarie 2026 vizează toate categoriile importante de băuturi alcoolice. Potrivit grilei oficiale, nivelurile de taxare cresc astfel:

Bere: 5,83 lei/hl/grad Plato, față de 5,30 lei

Vinuri liniștite: 11 lei/hl, de la 10 lei/hl

Vinuri spumoase: 83,81 lei/hl, comparativ cu 76,19 lei/hl

Alcool etilic: 5.848,49 lei/hl alcool pur, de la 5.316,81 lei/hl

Alcool produs în micile distilerii: 2.924,23 lei/hl alcool pur, față de 2.658,39 lei/hl

Creșterea accizelor va fi reflectată gradual în prețurile finale, producătorii și comercianții avertizând că impactul va fi mai vizibil în cazul băuturilor spirtoase și al berii, unde ponderea taxei este semnificativă.

Șoferii vor resimți imediat noul val de scumpiri. De la 1 ianuarie 2026, accizele la carburanți cresc astfel:

Benzină cu plumb: 3.598,98 lei/1.000 litri, de la 3.271,80 lei

Benzină fără plumb: 3.059,80 lei/1.000 litri, față de 2.781,64 lei

Motorină: 2.804,29 lei/1.000 litri, de la 2.549,35 lei

Cât vor plăti în plus șoferii

Potrivit estimărilor făcute în spațiul public de analiști, efectul cumulat al accizei și al TVA-ului aferent înseamnă aproximativ 33 de bani în plus pe litru la benzină și circa 30 de bani pe litru la motorină.

Pentru un plin de 50 de litri, nota de plată crește cu 15–16 lei. În condițiile actuale, în București, benzina standard se vinde între 7,25 și 7,33 lei/litru, iar motorina standard între 7,46 și 7,53 lei/litru. După aplicarea noilor accize, aceste niveluri ar putea fi depășite rapid.

Taxele – accizele și TVA – reprezintă deja aproximativ 55% din prețul benzinei și aproape 50% din prețul motorinei, ceea ce face ca orice ajustare fiscală să se vadă imediat în buzunarul consumatorilor.

De la 1 ianuarie 2026, acciza pentru țigarete ajunge la 718,97 lei/1.000 de țigarete, față de 687,97 lei în 2025.

Creșteri sunt prevăzute și pentru:

lichidele utilizate la țigările electronice;

pouch-urile cu nicotină, produse fără tutun, tot mai populare în ultimii ani.

Aceste ajustări vor fi reflectate în prețurile finale, într-un context în care consumatorii români se confruntă deja cu unele dintre cele mai rapide scumpiri din regiune pe segmentul produselor accizabile.

În 2026 cresc accizele și pentru băuturile nealcoolice cu conținut ridicat de zahăr. Nivelurile stabilite sunt:

până la 48,4 lei/hl pentru băuturile cu 5–8 g zahăr/100 ml;

72,6 lei/hl pentru băuturile care depășesc 8 g zahăr/100 ml.

Măsura este justificată de autorități atât prin rațiuni bugetare, cât și prin argumente de sănătate publică, însă producătorii avertizează asupra impactului în prețurile de la raft.