Taxe și impozite mărite din 2026. Aleșii locali din mai multe mari orașe ale României au adoptat, în ultimele zile ale anului, hotărârile privind taxele și impozitele locale care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Deciziile vizează majorări consistente ale impozitelor pe clădiri și autovehicule, dar și introducerea unor taxe noi sau modificarea facilităților existente.

De la Ploiești la Cluj-Napoca, Constanța și Iași, administrațiile locale au justificat creșterile prin modificările Codului fiscal și nevoia de echilibrare a bugetelor, însă impactul asupra contribuabililor va fi semnificativ.

Consilierii locali din Ploiești au votat marți, 30 decembrie, din a doua încercare, proiectul privind majorarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026. După ce la prima ședință documentul nu a întrunit numărul necesar de voturi, la cea de-a doua reuniune au existat suficiente opțiuni favorabile pentru aprobarea proiectului. În total, s-au înregistrat 14 voturi pentru și patru împotrivă, acestea din urmă venind din partea consilierilor AUR.

În cadrul dezbaterilor, a fost propus un amendament care prevede acordarea unei reduceri de 50% la impozite pentru veteranii din teatrele de operațiuni, măsură deja stipulată în Codul fiscal. În schimb, față de anii anteriori, persoanele cu venituri reduse și cele cu dizabilități nu vor mai beneficia de reduceri sau scutiri la impozit, decizie care a stârnit nemulțumiri în rândul unor consilieri și al opiniei publice.

Hotărârea adoptată prevede o creștere de aproximativ 80% a impozitelor pentru clădirile rezidențiale. Astfel, pentru un apartament cu două camere și o suprafață de 50 de metri pătrați, impozitul anual va ajunge în 2026 la 318 lei, comparativ cu 177 de lei în 2025. Diferența este de 141 de lei, ceea ce reprezintă o majorare considerabilă pentru proprietari.

Impozitul pe clădiri va putea fi achitat în două rate egale, cu termenele limită de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Totodată, documentul prevede acordarea unei bonificații de 10% pentru contribuabilii care aleg să plătească anticipat, până la 31 martie 2026, întregul cuantum al impozitelor și taxelor locale.

În același timp, administrația locală propune aprobarea unei proceduri de acordare a unor facilități fiscale agenților economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial al municipiului.

În ceea ce privește impozitul pe autoturisme, acesta va fi calculat în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și de norma de poluare.

Pentru mijloacele de transport cu o capacitate de până la 1.600 cmc, impozitul auto va crește cu aproximativ 40% în cazul mașinilor cu normă de poluare Non-euro și Euro 0–3, în timp ce pentru cele Euro 6 majorarea va fi de circa 20%.

De exemplu, pentru un autoturism de 1.600 cmc, Euro 4, impozitul va crește de la 110 lei în 2025 la 150 de lei în 2026, adică o diferență de 40 de lei. Proiectul mai prevede o reducere de 30% a impozitului pentru vehiculele hibride cu emisii de CO₂ mai mici sau egale cu 50 g/km.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat, pe 23 decembrie, proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul 2026, document care aduce majorări importante pentru proprietarii de locuințe și autovehicule.

Primarul Emil Boc a explicat că administrația locală a aplicat doar creșterile impuse de legislația națională, fără a introduce cote adiționale care să pună o povară suplimentară asupra contribuabililor.

Edilul a precizat că la Cluj-Napoca se aplică cota minimă prevăzută de lege, respectiv 1% din valoarea imobilelor. Chiar și în aceste condiții, majorările pentru taxele pe locuințe sunt semnificative, fiind cuprinse între 58% și 71%, în funcție de zona în care se află proprietatea.

Astfel, pentru un apartament de 55 de metri pătrați situat în zona A, impozitul anual va crește de la 330 de lei la 515 lei. În zona B, impozitul va urca de la 303 lei la 495 lei, iar în zona C, de la 277 lei la 474 lei pe an. Aceste diferențe reflectă atât reevaluarea valorilor impozabile, cât și aplicarea noilor reguli din Codul fiscal.

Și taxele pentru autovehicule vor fi ajustate în municipiul Cluj-Napoca. Mașinile hibride vor beneficia de o scutire de 20%, aceasta fiind limita maximă permisă de legislația în vigoare. În schimb, pentru mașinile electrice va fi introdusă o taxă suplimentară fixă de 40 de lei.

Primarul a oferit și un exemplu personal, arătând că pentru autoturismul său Euro 4 va plăti un impozit de 150 de lei, față de 80 de lei anterior, subliniind astfel amploarea creșterilor.

Și la Constanța, locuitorii vor plăti taxe și impozite mai mari începând cu 1 ianuarie 2026. Proiectul privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul viitor a fost adoptat pe 23 decembrie și include, printre altele, o taxă de 200 de lei pentru șoferii din municipiu.

Conform documentului votat, impozitul pe clădirile rezidențiale va crește cu procente cuprinse între 50% și 80%. De asemenea, taxa de salubrizare va ajunge la 28 de lei de persoană în 2026, față de 20 de lei în acest an și doar 8 lei în urmă cu doi ani, ceea ce reprezintă o creștere accentuată într-un interval relativ scurt.

Printre taxele prevăzute pentru anul viitor se numără și cea de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public. Consilierii USR au depus un amendament pentru eliminarea acestei taxe, însă propunerea a fost respinsă, obținând nouă voturi pentru, unul împotrivă și 17 abțineri.

În plus, autoritățile locale au decis introducerea unei taxe de 500 de lei pentru proprietarii de apartamente din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază locuințele în regim hotelier, măsură menită să aducă venituri suplimentare la bugetul local.

Consiliul Local Iași a aprobat, pe 29 decembrie, noile taxe și impozite locale pentru anul 2026. Pentru locuințe, ieșenii vor plăti anul viitor un impozit aproape dublu față de cel din 2025.

Primarul Mihai Chirica a propus ca baza de impozitare pentru clădirile rezidențiale să rămână la nivelul minim permis de lege, respectiv 0,08%, în condițiile în care Codul fiscal permite o marjă cuprinsă între 0,08% și 2%. Proiectul inițial prevedea o cotă de 0,1% pentru persoanele fizice, însă, la votul final, propunerea primarului a fost aprobată.

Edilul a explicat că, pentru un apartament pentru care impozitul în 2025 a fost de 180 de lei, proprietarul ar fi urmat să plătească în 2026 suma de 375 de lei, adică de peste două ori mai mult. Din acest motiv, a susținut aplicarea creșterii minime a bazei de impozitare. Practic, pentru un apartament de trei camere, cu o suprafață de 75 de metri pătrați, impozitul plătit în 2025, cuprins între 271 și 237 de lei în funcție de zonă, va crește în 2026 la 562 de lei în zona A și la 495 de lei în zona D.

Creșterea valorii impozabile a clădirilor, determinată de modificările Codului fiscal, va avea efecte similare și în cazul apartamentelor mai mici. Pentru un apartament cu două camere și o suprafață utilă de 45 de metri pătrați, impozitul va urca de la 162–142 de lei la 337–297 de lei, în funcție de amplasarea în oraș.

Cel mai mic salt se va înregistra în cazul apartamentelor cu o singură cameră: pentru o suprafață de 30 de metri pătrați, impozitul va ajunge la aproximativ 225 de lei în zona centrală și la 198 de lei în zonele mai îndepărtate.

În ceea ce privește impozitul pe autovehicule, primarul a comparat sumele ce vor fi plătite în 2026 cu cele achitate în 2025, arătând că pentru mașinile non-Euro și până la Euro 3 creșterea va fi de aproximativ 6%, pentru Euro 4 de circa 2%, în timp ce autoturismele Euro 5 vor beneficia de o scădere de 5%, iar cele Euro 6 de o reducere de 10%. Astfel, cu cât norma de poluare este mai bună, cu atât impozitul va fi mai mic.

De exemplu, o motocicletă sau un autoturism cu motor sub 1.600 cmc va avea un impozit cuprins între 19,5 și 16,2 lei pentru fiecare 200 cmc. O mașină non-Euro de 1.200 cmc va fi impozitată cu 117 lei pe an, în timp ce una hibridă de aceeași capacitate va plăti 97,2 lei.

Pentru motoarele între 1.601 și 2.000 cmc, impozitele vor fi cu 50% mai mari, iar pentru capacități de peste 2.600 cmc, sumele cresc semnificativ, ajungând să se dubleze sau chiar să crească cu încă 75% pentru motoarele de peste 3.000 cmc.