Primăria Pitești a anunțat majorări substanțiale ale impozitelor pe clădiri pentru anul 2026, ca urmare a modificărilor legislative recente. Direcția Impozite și Taxe Locale a transmis că, în unele cazuri, creșterea va ajunge până la 109%, afectând proprietarii de apartamente și clădiri din municipiu.

Consiliul Local Pitești a adoptat o hotărâre prin care a ajustat impozitele și taxele locale pentru anul viitor, în conformitate cu Legea 239/2025 și OUG 78/2025, care vizează eficientizarea resurselor publice și stabilirea unor măsuri de redresare economică.

Autoritățile locale subliniază că adoptarea rapidă a acestei hotărâri era esențială pentru asigurarea unei părți importante a veniturilor bugetului local.

„Având în vedere contextul actual, s-a impus luarea de măsuri imediate, pentru adoptarea hotărârii consiliului local privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2026, în timp util, întrucât neluarea de măsuri, cu celeritate, poate avea consecinţe negative în ceea ce priveşte asigurarea constituirii unei părţi importante a veniturilor bugetului local. Prin OUG 78/2025 (…) s-a instituit obligaţia consiliilor locale să adopte pentru anul 2026, de îndată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025, hotărâri privind impozitele şi taxele locale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi transmiterea acestora către administraţiile judeţene ale finanţelor publice”, se arată într-o informare transmisă de Direcţia Impozite şi Taxe Locale.

Conform exemplificărilor oficiale, pentru un apartament de 50 mp în zona A, impozitul anual ar putea crește de la 240 la 450 de lei, iar pentru o clădire cu suprafața desfășurată de 250 mp din aceeași zonă, impozitul va urca de la 806 la 1.606 lei.

În medie, creșterea impozitelor pentru clădirile deținute de persoane fizice se situează între 79% și 109%.

Primarul Cristian Gentea a menționat că, în paralel, au fost reduse unele taxe, cum ar fi cea de 50% aplicată pentru eliberarea autorizațiilor de construire și desființare sau cota de 15% pentru impozitul pe mijloacele de transport.

Totuși, majorarea impozitelor pe clădiri rămâne semnificativă, determinată în mare parte de modificările operate la nivel național, care au mărit valorile impozabile ale clădirilor cu peste 70%.