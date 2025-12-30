Consiliul Local Galați a aprobat în ultima ședință din acest an o majorare importantă a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026. Cel mai afectat va fi tariful pentru salubritate, care va crește cu peste 100 de lei de persoană pe an, ajungând la 288,48 lei, comparativ cu 169,68 lei cât plătesc în prezent locuitorii municipiului. Familiile cu mai mulți copii resimt în mod direct impactul acestei majorări.

Decizia a fost susținută de cei 15 consilieri PSD din Consiliul Local, în timp ce partidele PACT pentru Galați și AUR s-au opus, iar PNL, USR și FD s-au abținut. Autoritățile locale justifică creșterea prin costurile ridicate pentru transportul deșeurilor la depozitul de la Valea Mărului și prin scăderea numărului de locuitori, ceea ce face ca cheltuielile să fie împărțite între mai puțini contribuabili.

Viceprimarul Sorin Enache a explicat că deși Galațiul nu se află printre orașele cu cele mai mari taxe de salubritate din țară, creșterea este inevitabilă din cauza întârzierii finalizării proiectului integrat de management al deșeurilor, care include și o stație de tratare mecano-biologică. În prezent, municipalitatea suportă cheltuieli constante pentru gestionarea deșeurilor, dar acestea trebuie împărțite între mai puțini locuitori.

„Sunt calcule făcute şi a fost un efort să ținem acest nivel al taxei de salubrizare cât am putut de jos. La ora actuală, în România, taxele de salubrizare sunt între 18 și 38 de lei. Suntem la mijlocul acestui clasament. Nu suntem nici cei mai scumpi din România, dar plătim un preț și pentru că încă nu este finalizat acest proiect de management integrat al deșeurilor, a cărui parte suntem. Avem un nou depozit pentru deşeuri, dar nu şi staţia de tratare mecano-biologică. Avem o cheltuială constantă cu deşeurile, dar numărul de locuitori la care se împarte a scăzut, conform statisticilor”, a explicat Sorin Enache, viceprimarul municipiului Galați.

Pe lângă tariful la salubritate, proiectul prevede și indexarea impozitelor și a altor taxe locale cu aproximativ 70%, conform prevederilor legale impuse de „ordonanța austerității”.

Viceprimarul a subliniat că respectarea acestor termene este obligatorie pentru a nu fi blocate fondurile de la bugetul central, care sprijină echilibrarea bugetului local și finanțarea serviciilor sociale. Sorin Enache a precizat că în 2026 autoritățile vor căuta soluții pentru a reduce impactul acestor taxe asupra gălățenilor.

„Nu vorbim doar despre gălăţeni, ci despre toţi cetăţenii României. Toate municipalităţile sunt obligate să operaţionalizeze aceste prevederi legale. Mai mult, există şi un articol de lege care prevede sancţionarea municipalităţilor care nu respectă şi nu au hotărârea votată până la 31 decembrie. Nu vor mai beneficia de sumele defalcate din venituri de la bugetul central. Vor fi sistate plăţile pentru echilibrarea bugetului local şi pentru alte cheltuieli, cum ar fi asistenţa socială, în cazul în care Primăria nu va prezentă hotărârea aprobată. Nu avem ce să facem, trebuie să punem în aplicare legea. Anul viitor vom căuta soluţii pentru a minimiza aceste taxe”, a precizat Sorin Enache.

Mulți gălățeni și-au exprimat nemulțumirea, declarând că nu își permit să plătească suma până la termenul legal de 31 martie și intenționează să achite datoriile abia spre sfârșitul anului, chiar dacă pierd astfel reducerea de 10% oferită celor care plătesc mai devreme.

”Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim, muncim mai mult (…) Pentru că nu ne permitem, avem alte priorități, prioritatea noastră sunt copiii, probabil că vom plăti în decembrie”, spune un localnic.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei, Petrică Pațilea, a explicat că ajustarea tarifului era necesară pentru acoperirea cheltuielilor crescute și menținerea serviciilor de salubrizare, chiar dacă impactul financiar asupra familiilor va fi semnificativ.