Bulgaria va deveni astfel a 21-a țară care aderă la zona euro, după ce a îndeplinit în acest an criteriile formale de aderare, inclusiv cele legate de inflație, deficit bugetar, costurile împrumuturilor pe termen lung și stabilitatea cursului de schimb.

Adoptarea euro de către Bulgaria are loc la doi ani după intrarea Croației în zona euro, în ianuarie 2023, ultima țară care a făcut acest pas până acum. Odată cu aderarea Bulgariei, numărul cetățenilor europeni care folosesc moneda unică va depăși pragul de 350 de milioane, conform Reuters.

Intrarea în zona euro nu presupune doar utilizarea bancnotelor și monedelor euro, ci și obținerea unui loc în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, organismul care stabilește rata dobânzii în zona euro. Deși guvernele bulgare succesive au încercat să facă acest pas încă de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, sondajele arată că populația țării, care numără aproximativ 6,7 milioane de locuitori, rămâne divizată în privința adoptării monedei unice. În schimb, mediul de afaceri este în mare parte favorabil acestei schimbări.

O parte a populației se teme că trecerea la euro va duce la creșterea prețurilor sau manifestă neîncredere față de clasa politică, aflată într-o criză profundă. Această situație politică a dus în cursul acestei luni la demisia guvernului, pe fondul protestelor extinse împotriva propunerilor de majorare a impozitelor. Într-o țară cu legături culturale și politice istorice cu Rusia, există de asemenea rețineri față de o apropiere mai mare de Europa.

„Sunt împotrivă, în primul rând pentru că leva este moneda noastră naţională. În al doilea rând, Europa se îndreaptă spre dispariţie, lucru menţionat chiar şi de preşedintele american (n.red. Donald Trump) în noua strategie de securitate naţională. Poate că nu voi mai fi în viaţă când se va întâmpla acest lucru (n.red. dispariţia UE), dar asta este direcţia în care se îndreaptă totul”, a subliniat un pensionar din Sofia.

Unii analiști politici consideră că campania de informare privind adoptarea euro a fost insuficientă și avertizează că persoanele în vârstă, mai ales cele din zonele rurale izolate, ar putea întâmpina dificultăți în procesul de adaptare. Aceștia subliniază și faptul că lipsa unui guvern stabil ar putea complica tranziția la moneda unică.