Conform mai multor analize, costul mediu pe oră de parcare în orașele europene este de aproximativ 2,1 euro. Totuși, există diferențe mari între țări. În Slovacia, o oră de parcare costă în medie doar 1,1 euro, în Portugalia 1,2 euro, iar în Italia sau Spania tariful mediu se situează în jurul valorii de 1,5 euro pe oră. În Germania, media ajunge la 2,6 euro pe oră, iar în Danemarca și Olanda tarifele pot depăși 3,5-4 euro pe oră, făcându-le printre cele mai scumpe din Uniunea Europeană.

Diferențele sunt și mai vizibile atunci când analizăm centrele marilor orașe. În Amsterdam sau Paris, o oră de parcare în centrul orașului poate ajunge frecvent la peste șase euro. În Copenhaga sau Tallinn, tarifele din zonele cele mai aglomerate ating valori similare, în timp ce în orașele mai mici sau în zonele periferice costurile pot fi mult mai mici, uneori sub un euro pe oră.

Este important de menționat că tarifele afișate oficial de municipalități se aplică de obicei parcărilor de pe stradă sau celor publice, în timp ce parcările private, cum sunt cele de la centre comerciale sau garajele subterane, pot fi mult mai scumpe, ajungând la 15-30 euro pe zi în orașele mari.

De asemenea, respectarea regulilor locale este esențială: neplata parcării sau depășirea intervalului plătit poate atrage amenzi semnificative, iar în unele orașe mașina poate fi chiar ridicată sau blocată.

Majoritatea orașelor europene permit plata parcării prin aplicații dedicate pe telefon sau direct la parcometru, fiind adesea necesar să introduci numărul de înmatriculare pentru ca plata să fie validă.

Țările cu cele mai accesibile tarife medii de parcare din UE sunt următoarele:

Slovacia – aproximativ 1,1 € pe oră;

– aproximativ 1,1 € pe oră; Portugalia – în jur de 1,2 € pe oră;

– în jur de 1,2 € pe oră; Italia – aproximativ 1,5 € pe oră;

– aproximativ 1,5 € pe oră; Spania – tot 1,5 € pe oră în medie;

– tot 1,5 € pe oră în medie; Cehia – în jur de 1,6 € pe oră;

– în jur de 1,6 € pe oră; Austria – aproximativ 1,6 € pe oră;

– aproximativ 1,6 € pe oră; Slovenia – în jur de 1,7 € pe oră.

Comparativ cu majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, România are tarife de parcare mai mici, în jur de un euro pe oră în zonele centrale ale orașelor mari precum București sau Cluj. Totuși, raportat la veniturile locale, plata parcării poate fi percepută ca un cost semnificativ, ceea ce face ca mulți șoferi să evite zonele unde plata este obligatorie, fenomen întâlnit și în alte orașe europene cu tarife mai mari.