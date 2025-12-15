Înmatricularea unei mașini noi este mai simplă decât înscrierea în circulație a unui vehicul second-hand din import. Procedura se bazează pe datele de identificare ale vehiculului și ale proprietarului, iar unii distribuitori auto oferă chiar servicii prin care firma se ocupă de înmatriculare în locul clientului.

Conform Codului Rutier, orice vehicul trebuie înregistrat la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) înainte de a fi pus în circulație. Pentru o mașină nouă, proprietarul trebuie să prezinte actele vehiculului și documentul de identitate. În cazul unui vehicul second-hand adus din străinătate, acesta trebuie să treacă prin verificările Registrului Auto Român, unde se analizează istoricul, elementele de identificare și eventualele modificări tehnice. Inspectorii se asigură că seriile motorului, șasiului și caroseriei corespund cu datele din documente, iar dacă totul este în regulă, se eliberează Cartea de Identitate a Vehiculului, necesară pentru înmatriculare.

Dacă se realizează transcrierea dreptului de proprietate, adică pentru o mașină deja înmatriculată în România, proprietarul trebuie să prezinte actul de vânzare-cumpărare, copie după cartea de identitate a vânzătorului, dovada scoaterii de la Fisc, talonul, certificatul și plăcuțele de înmatriculare. În toate cazurile, vehiculul trebuie să fie asigurat obligatoriu cu poliță RCA.

Înmatricularea poate fi realizată de proprietar sau de o persoană împuternicită în acest sens. Împuternicirea trebuie să fie făcută la notariat de către proprietarul de drept al vehiculului.

În ceea ce privește numărul de mașini ce pot fi înmatriculate pe un singur nume, legislația nu impune nicio limită, astfel că o persoană poate deține și înmatricula oricâte vehicule dorește. Singura condiție este ca deținătorul să nu aibă datorii la bugetul local sau la stat. Totodată, un vehicul deținut de tine nu poate fi înmatriculat pe numele altei persoane.

Dacă urmează să conduci o mașină înmatriculată pe numele altcuiva, proprietarul trebuie să precizeze, atunci când solicită asigurarea RCA, cine va conduce vehiculul în mod regulat. În caz de accident, firma de asigurări poate solicita proprietarului să achite daunele, deoarece altcineva a condus mașina fără a fi menționat ca șofer obișnuit.