Pentru mulți șoferi din Germania, schimbarea jantelor sau a roților pare o intervenție banală, menită fie să scoată mașina în evidență, fie să îi ofere un aer mai sportiv sau mai elegant.

În realitate, această modificare aparent inocentă ascunde reguli stricte, iar abaterile de la setările din fabrică pot avea consecințe costisitoare.

O alegere făcută din dorința de personalizare se poate transforma rapid într‑un drum complicat prin birocrație, sancțiuni și chiar pierderea dreptului de circulație.

Dimensiunile aprobate pentru roți și anvelope sunt trecute în documentele de omologare ale vehiculului. Cât timp șoferul se menține în limitele stabilite de producător, montajul unor roți noi nu necesită verificări suplimentare. Dacă actele lipsesc, producătorul poate elibera copii ale documentelor originale.

Lucrurile se schimbă atunci când sunt alese jante care depășesc dimensiunile standard. Doar jantele care au o aprobare tehnică generală (ABE) sau un certificat de modificare (TGA) pot fi montate legal, cu condiția ca modelul de mașină să fie menționat în acele documente.

În aceste situații, montajul trebuie verificat de o autoritate tehnică, iar frânele și suspensia trebuie să rămână conforme cu cele din fabrică. După verificare, șoferul primește documente care trebuie păstrate în mașină și, în unele cazuri, modificarea trebuie înscrisă în actele vehiculului.

Modificările mai agresive – cum ar fi coborârea gărzii la sol, lărgirea ecartamentului sau adaptările exterioare ale caroseriei – atrag proceduri mai ample.

Sunt necesare rapoarte detaliate, teste suplimentare, verificări ale compatibilității cu sistemele de siguranță și, uneori, chiar lucrări de modificare a caroseriei pentru a preveni atingerile dintre roți și aripi.

Cu cât intervenția se îndepărtează mai mult de configurația standard, cu atât cresc și obligațiile legale.

Orice schimbare majoră care afectează siguranța, mediul sau categoria de utilizare a mașinii trebuie aprobată de Registrul Auto Român (RAR). Printre cele mai frecvente intervenții se numără: