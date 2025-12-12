Codul Rutier și Regulamentul de aplicare clasifică remorcile în funcție de masa maximă autorizată (MMA). O remorcă ușoară este cea cu MMA de cel mult 750 kg. Peste această valoare intră în categoria remorcilor grele.

Rulotele sunt considerate tot remorci din punct de vedere legal și au aceleași reguli privind masa și necesitatea categoriei de permis. Trebuie să verifici întotdeauna documentele vehiculului și ale remorcii pentru a vedea MMA-ul total admis, deoarece combinația depinde de aceste valori.

Dacă ansamblul depășește anumite limite, vei avea nevoie de o categorie suplimentară pe permisul de conducere.

Permisul categoria B permite conducerea unui autoturism la care se poate atașa o remorcă ușoară de până la 750 kg MMA, indiferent cât cântărește autoturismul în sine. Poți conduce și un ansamblu format dintr-o mașină cu MMA de 3.500 kg și o remorcă mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totală a ansamblului să nu depășească 4.250 kg.

Cu drepturile standard ale permisului B poți conduce:

a) Mașină de max. 3.500 kg + remorcă ușoară de până la 750 kg.

b) Mașină de max. 3.500 kg + remorcă mai grea de 750 kg, DAR doar dacă ansamblul nu depășește 4.250 kg.

Practic, dacă mașina ta are 1.600 kg și remorca 900 kg (total 2.500 kg), totul este în regulă. Dacă mașina plus remorca ajung la 4.400 kg, NU mai ai voie doar cu B.

Dacă depășești această valoare, legislația prevede obligația unei categorii suplimentare. De aceea, este important să verifici fiecare vehicul în parte și să calculezi MMA-ul combinat înainte să pleci în călătorie.

Extensia B96 îți permite să conduci un ansamblu în care masa totală depășește limita de 4.250 kg valabilă pentru categoria B, dar nu trece de 4.250 kg pentru remorcile mai mari de 750 kg. Această categorie nu este un permis separat, ci o mențiune suplimentară pe permisul de conducere.

B96 = ansamblu între 4.250 kg și 4.500–4.750 kg (limita exactă diferă în funcție de interpretarea MMA admisă, dar regula generală este: mai mult decât permite categoria B, dar sub limita de ansamblu BE).

Practic, dacă ai o mașină de 2.000 kg și o rulotă de 2.200 kg, total 4.200 kg → merge cu B. Total 4.400 kg → nu merge cu B, dar merge cu B96.

Extensia este utilă atunci când vrei să tractezi o rulotă sau o remorcă mai grea, dar nu ai nevoie de categoria BE, care acoperă ansambluri mult mai mari. Avantajul este că obținerea extensiei este mai simplă și nu implică examen teoretic.

Pentru categoria B96 nu se susține examen teoretic, ci doar o probă practică. Trebuie să te înscrii la o școală de șoferi, să urmezi orele obligatorii și apoi să susții proba în fața examinatorului. Dacă este promovată, mențiunea apare pe permis sub forma codului 96.

Această mențiune îți extinde dreptul de a tracta fără a te complica cu examenul complet pentru BE. Totuși, trebuie să respecți limitele stabilite pentru această categorie și să verifici atent masa maximă autorizată a ansamblului.

Categoria BE este necesară atunci când remorca sau rulota depășește limitele admise pentru categoria B și pentru extensia B96. Permisul BE permite conducerea unui ansamblu format dintr-un autoturism categoria B și o remorcă cu MMA mai mare de 750 kg.

Cu permis BE poți conduce:

Mașină categoria B + remorcă cu MMA până la 3.500 kg

Masa totală a ansamblului poate ajunge chiar la 7.000 kg (în funcție de MMA-urile din acte).

Practic, dacă ai un SUV de 2.200 kg și o rulotă mare de 3.300 kg → ai nevoie de BE.

Pentru această categorie se susțin atât examen teoretic, cât și examen practic. Este recomandată atunci când ai o rulotă mare sau o remorcă încărcată care depășește limitele extensiei B96.

În mod obișnuit, categoria BE este utilizată de cei care transportă mărfuri în remorci grele sau care folosesc rulote mari pentru deplasări lungi.

Trebuie să ai la tine actele vehiculului, ale remorcii și asigurarea valabilă. Remorca trebuie să fie înmatriculată sau înregistrată conform legii, în funcție de categoria în care se încadrează. Instalația electrică trebuie să fie funcțională, astfel încât luminile remorcii să se aprindă corect.

De asemenea, ansamblul trebuie să respecte dimensiunile și masele admise în certificatul de înmatriculare. Dacă transportul este efectuat în afara țării, se aplică și regulile din statele tranzitate, deci merită să verifici legislația locală.