PSD a precizat într-un comunicat oficial că, având în vedere că legea care include această prevedere a fost declarată constituțională, Guvernul are posibilitatea să intervină printr-o ordonanță de urgență pentru a reveni la reglementarea anterioară, conform căreia solariile și alte anexe gospodărești erau scutite de impozit.

”Având în vedere că legea care conţine această prevedere a trecut examenul de constituţionalitate, Guvernul poate interveni printr-o ordonanţă de urgenţă prin care să se revină la reglementarea anterioară, potrivit căreia solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti erau scutite de impozit”, spune PSD într-un comunicat oficial.

PSD susține că astfel de impozite, având un impact extrem de redus asupra veniturilor statului, nu fac decât să creeze nemulțumiri în rândul românilor, fără a aborda adevărata problemă a dezechilibrului bugetar.

”În acest context, PSD solicită miniştrilor celorlalte partide să transpună în mod fidel deciziile politice care vizează domeniile lor de activitate, fără a mai introduce alte elemente care nu au fost agreate în cadrul Coaliţiei de guvernare”, subliniază PSD în comunicat.

Curtea Constituțională a României a decis în unanimitate că legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și modificarea și completarea unor acte normative, este constituțională. Obiecția depusă de 28 de senatori ai Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor a fost respinsă ca neîntemeiată, iar Curtea a constatat că procedura reexaminării legii de către Parlament a respectat cadrul legal și decizia anterioară a Curții (Decizia nr. 481/2025).

Legea a fost adoptată inițial prin procedura angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, la 7 septembrie 2025, iar ulterior a fost reexaminată în ședință comună a celor două Camere, la 18 noiembrie 2025, pentru a elimina dispozițiile considerate neconstituționale legate de folosirea tehnicii poligraf pentru detectarea comportamentului simulat al unor funcționari publici. În urma reexaminării, Curtea a confirmat că legea nu aduce încălcări ale articolului 1 alin. (4) și (5), art. 114 și art. 147 din Constituție.

Curtea a subliniat că Parlamentul nu este obligat să adopte legea reexaminată prin aceeași procedură folosită inițial, ci doar să corecteze aspectele de neconstituționalitate. Totodată, critica referitoare la nesolicitarea opiniilor Consiliului Fiscal a fost considerată irelevantă, întrucât modificările vizau doar dispozițiile legate de poligraf și nu au implicat aspecte fiscale.