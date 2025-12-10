Curtea Constituțională urmează să se pronunțe miercuri asupra legalității celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale prin care Guvernul dorește să crească veniturile la buget începând cu anul 2026. Setul de măsuri include majorări importante de taxe locale pentru populație și mediul de afaceri, precum și reduceri de cheltuieli în administrația publică.

Sesizarea la CCR a fost depusă în toamnă de parlamentari ai AUR, S.O.S. România și POT, în contextul în care Executivul și-a angajat răspunderea pe acest proiect de lege, iar opoziția a acuzat posibile încălcări ale prevederilor constituționale.

Una dintre cele mai discutate măsuri vizează creșterea substanțială a taxelor pe proprietăți. Valorile impozabile din Codul Fiscal ar urma să fie actualizate de aproape trei ori, indiferent de tipul construcției. Actualele grile sunt stabilite încă din 2015, fiind doar ajustate anual cu rata inflației.

În practică, acest lucru ar echivala cu aproape o dublare a impozitelor locale. De exemplu, pentru un apartament de trei camere din Capitală, impozitul anual ar urma să crească de la circa 200 de lei la peste 350 de lei, începând chiar de anul viitor.

Noul pachet introduce și un sistem diferit de impozitare pentru vehicule, bazat pe principiul „poluatorul plătește”. Calculul se face în funcție de cilindree și normă de poluare, astfel încât mașinile vechi și mai poluante să fie taxate mai sever față de cele moderne.

Categorisirea vehiculelor pornește de la motociclete și autoturisme mici, până la autobuze și vehicule comerciale ușoare. Nivelurile de poluare sunt împărțite de la non-euro până la Euro 6 și hibride, iar suma de plată crește pe măsură ce norma de emisii este mai slabă.

Pentru autoturismele cu motoare de 1,6–2,0 litri, taxele anuale pot ajunge la aproape 300 de lei pentru cele mai poluante, în timp ce variantele cu norme mai bune vor beneficia de sume ușor mai reduse.

Pachetul prevede și un amplu proces de restrângere a aparatului public. Numărul de posturi din primării ar urma să scadă cu 30%, iar în prefecturi cu un sfert. Cabinetele demnitarilor — premier, miniștri, primari sau președinți de consilii județene — vor avea un număr limitat de consilieri, mult sub nivelul actual.

Totodată, dispare funcția de inspector guvernamental, iar unele posturi pot fi transformate în angajări cu jumătate de normă.

Autoritățile locale primesc libertatea de a decide dacă permit sau nu activități de jocuri de noroc pe teritoriul lor.

În cazul acceptării, operatorii vor fi obligați să obțină autorizații anuale de funcționare și să achite taxe stabilite de consiliile locale, ținând cont de suprafața spațiilor exploatate și de criterii de ordine publică.

Pentru clădirile ridicate fără autorizație, impozitul va fi dublu pentru o perioadă de cinci ani, cu excepția celor vechi, construite înainte de august 2001. Proprietarii vor avea obligația să declare aceste construcții, iar nerespectarea termenelor duce la penalizări succesive de 30% la fiecare jumătate de an de întârziere.

Autoritățile vor putea utiliza inclusiv drone pentru identificarea imobilelor nedeclarate.

Cei care vor să cumpere o locuință sau un autoturism vor fi obligați să demonstreze că nu au restanțe la bugetele locale. Dovada se va face prin certificat fiscal sau, alternativ, prin verificare electronică în bazele de date ale administrațiilor.

În plus, listele cu datornicii pot fi făcute publice.

În localitățile unde veniturile proprii nu acoperă cheltuielile de funcționare, salariile personalului din administrația locală vor fi stabilite conform unor grile impuse de Guvern, aplicabile din mai 2026.

Printre alte prevederi figurează:

permisul de conducere poate fi redobândit doar după achitarea amenzilor restante;

localitățile foarte mici nu pot avea poliție locală dacă nu își susțin integral cheltuielile din venituri proprii;

unele prestații sociale pot fi executate pentru neplata taxelor locale;

se interzic taxele pentru eliberarea certificatelor fiscale sau a documentelor necesare cărții de identitate;

creanțele bugetare locale pot fi transferate către firme specializate pentru recuperare.

După eventuala validare de către Curtea Constituțională, Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să definitiveze rapid proiectul și să își asume răspunderea în Parlament. Verdictul CCR va stabili dacă acest amplu pachet de austeritate poate fi aplicat sau va necesita revizuiri majore înainte de intrarea în vigoare.