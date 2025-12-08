Președintele Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a marcat Ziua Constituției printr-un mesaj care subliniază relevanța continuă a Legii fundamentale. Potrivit acesteia, Constituția nu este doar un text formal, ci un „contract viu”, care solicită implicare constantă, bună credință și devotament din partea tuturor cetățenilor și instituțiilor statului.

Tănăsescu a reamintit că intrarea în vigoare a Constituției, la 8 decembrie 1991, a reprezentat un pas esențial pentru tranziția democratică a României, fiind concepută ca un document aspirațional, menit să garanteze drepturi fundamentale și să reglementeze funcționarea instituțiilor publice în serviciul cetățenilor. „Este un pact al încrederii – între cetățeni și instituții, între prezent și viitor, între libertatea individuală și binele comun”, a subliniat președintele CCR.

”La data intrării sale în vigoare, în urma referendumului organizat pe 8 decembrie 1991, Constituţia României a reprezentat, în bună măsură, un document aspiraţional, o promisiune făcută fiecărui cetăţean că tranziţia democratică va fi realizată cu demnitate şi responsabilitate. Bazată pe valori şi principii generale de natură profund democratică, Constituţia României s-a dorit a fi expresia maturităţii politice a statului şi a solidarităţii membrilor care compun societatea românească. În acest scop ea garantează drepturi fundamentale şi reglementează instituţii publice a căror funcţionare are ca ultimă finalitate protecţia cetăţenilor”, a adăugat Tănăsescu.

De-a lungul celor 34 de ani, Constituția României a servit drept măsură a identității colective și ca proiecție a aspirațiilor societății, stimulând progresul autorităților și prosperitatea cetățenilor. Ea a fost, în egală măsură, un angajament comun pentru conviețuire pașnică, respectarea limitelor puterii și protecția drepturilor fundamentale.

”Constituţia României a reuşit să fie în egală măsură un pact încheiat de toţi cetăţenii pentru o convieţuire paşnică, un angajament comun de a stabili şi respecta limitele necesare pentru ca puterea să rămână permanent în slujba cetăţeanului, o pavăză invincibilă pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Aplicarea sa, în fiecare zi, ne aduce pe toţi mai aproape de realizarea aspiraţiilor prefigurate pe 8 decembrie 1991”, a subliniat Tănăsescu.

În același timp, Legea fundamentală reprezintă o ancoră a valorilor euroatlantice și un instrument de consolidare a toleranței și pluralismului, contracarând tendințele totalitariste sau extremiste. Prin rolul Curții Constituționale în cadrul Asociației Curților Constituționale Francofone, România își reafirmă și legătura cu spațiul juridic francofon, în care dialogul și respectul pentru drepturile omului stau la baza comunității democratice.