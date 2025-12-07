ICCJ a atacat din nou la CCR legea pensiilor de serviciu. Magistrații invocă discriminarea, încălcarea independenței justiției și lipsa clarității legislative
Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis Curții Constituționale a României o sesizare amplă prin care contestă constituționalitatea legii ce modifică pensiile de serviciu ale magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Decizia a fost luată în unanimitate vineri, 5 decembrie 2025, de cei 102 judecători ai instanței supreme participanți la ședința Secțiilor Unite.
În motivarea trimisă CCR, ICCJ susține că noua reglementare discriminează magistrații, încalcă independența justiției, contravine jurisprudenței europene și încalcă standardele constituționale privind claritatea și previzibilitatea legii.
Sesizarea privește „Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu” (PL-x nr. 522/2025), pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 2 decembrie. Instanța supremă apreciază că dispozițiile acestei legi „elimină de facto pensia de serviciu pentru judecători și procurori”, deși această categorie profesională beneficiază de un statut cu garanții constituționale explicite.
Criticile extrinseci: lipsa urgenței și utilizarea unor argumente „contrafactuale”
În primul rând, ICCJ susține că Guvernul nu a demonstrat caracterul de urgență al proiectului, condiție obligatorie pentru angajarea răspunderii.
În analiza sa, Instanța Supremă arată că invocarea Jalonului 215 din PNRR a fost scoasă din context și nu corespunde realității, deoarece Comisia Europeană ar fi transmis că partea privind modalitățile de pensionare era deja considerată îndeplinită, discuțiile referindu-se doar la propunerea inițială privind supraimpozitarea.
Totodată, Executivul nu ar fi prezentat nicio evaluare economică care să demonstreze necesitatea intervenției legislative rapide, lipsind date privind impactul real asupra bugetului în anii următori. Astfel, ICCJ concluzionează că urgența invocată este „nefundamentată”.
Motivele de neconstituționalitate intrinseci: lipsă de claritate și afectarea securității juridice
Instanța supremă afirmă că legea încalcă obligațiile constituționale privind calitatea normei juridice, consacrate de articolul 1 alineatele (3) și (5) din Constituție. În sesizare se afirmă că textul legislativ folosește termeni nedefiniți în legislație, neclaritatea generând lipsa previzibilității pentru destinatarii legii.
Totodată, ICCJ arată că modificările introduse afectează securitatea juridică, întrucât produc schimbări abrupte ale statutului magistraților, fără o perioadă reală de tranziție.
Deși în discursul public s-ar fi sugerat o reformă graduală, instanța arată că, prin cumularea măsurilor privind vârsta de pensionare, vechimea în muncă și eliminarea perioadelor asimilate, aproape jumătate dintre magistrații în funcție ar ajunge să se pensioneze la 65 de ani, iar alți 21% între 60 și 64 de ani, ceea ce ar contrazice caracterul etapizat prezentat de Guvern.
Acuzația de discriminare: tratament diferit față de alte categorii cu pensii de serviciu
Unul dintre cele mai accentuate reproșuri formulate de ICCJ vizează discriminarea magistraților față de alte categorii care beneficiază de pensii de serviciu. Judecătorii atrag atenția că, în timp ce toate celelalte categorii au un standard minim de 65% din indemnizațiile brute la calculul pensiei, în cazul magistraților procentul ar fi semnificativ redus.
De asemenea, plafonarea pensiei doar în cazul magistraților la 70% din venitul net este considerată nejustificată și disproporționată. În sesizare, ICCJ subliniază că impactul bugetar al pensiilor magistraților este „minimal” raportat la totalul pensiilor de serviciu, astfel că tratamentul nefavorabil aplicat acestora nu ar avea o justificare rațională.
ICCJ vorbește despre eliminarea efectivă a pensiei de serviciu
Potrivit analizei instanței supreme, legea ar duce, în practică, la eliminarea pensiei de serviciu pentru magistrații care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data intrării în vigoare.
Pentru generațiile viitoare, pensia de serviciu ar deveni chiar inferioară celei din sistemul public, anulând orice specificitate a statutului de magistrat.
Încălcarea independenței justiției și a jurisprudenței europene
ICCJ invocă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene a Drepturilor Omului și decizii anterioare ale Curții Constituționale, în care s-a statuat că independența justiției include garanții privind statutul financiar al magistraților.
Potrivit Instanței Supreme, noua lege contravine acestor standarde și afectează independența puterii judecătorești.
În plus, sesizarea atrage atenția că legea reia soluții normative deja declarate neconstituționale de CCR în trecut, ceea ce ar încălca articolul 147 alineatul (4), privind caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.
Concluzia ICCJ: legea este incompatibilă cu principiile statului de drept
În ansamblu, instanța supremă concluzionează că legea utiliză termeni ambigui, prezintă lacune normative, discriminează magistrații, încalcă decizii naționale și internaționale și afectează independența justiției.
Toate aceste motive fac, în opinia judecătorilor ICCJ, ca proiectul să fie incompatibil cu standardele constituționale și cu principiile statului de drept.
Iată ce a transmis, mai exact, Înalta Curte de Casație și Justiție.
“Inalta Curte de Casatie si Justitie in unanimitate a decis sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru controlul constitutionalitatii, inainte de promulgare, in ceea ce priveste:
Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025) in raport de prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5), art. 16 alin. (1), art. 114, art. 124 alin. (3), art. 133 alin. (1), si ale art. 147 alin. (4), precum si ale art. 148 alin. (2) si (4) prin faptul ca:
– Discrimineaza magistratii fata de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu;
– Incalca brutal independenta justitiei;
– Elimina de facto pensia de serviciu pentru magistrati;
– Incalca standardele internationale statuate prin jurisprudenta CJUE si CEDO;
– Incalca caracterul obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale;
– Utilizeaza termeni ambigui si neclari si prezinta lacune normative care fac legea incompatibila cu standardul de claritate si previzibilitate intr-un stat de drept.
Analiza a reliefat urmatoarele aspecte care fac solutia normativa supusa analizei incompatibila cu rigorile Constitutiei:
Motivele de neconstitutionalitate extrinseci:
- Caracterul de urgenta a proiectului nu a fost demonstrat sau a fost construit pe o realitate contrafactuala pentru urmatoarele motive:
- Invocarea conditionalitatilor Jalonului 215 din PNRR a fost scoasa din context si este neconforma cu realitatea potrivit documentelor comunicate de Comisia Europeana, obiectul nefiind stabilirea modalitatilor de pensionare care fusese apreciat ca indeplinit, ci propunerea initiala privind supraimpozitarea.
- Invocarea conditiilor economice care necesita interventia nu a fost justificata de Executiv, lipsind orice fel de date care sa arate impactul economic pentru anii imediat urmatori si care justifica urgenta invocata.
Motivele de neconstitutionalitate intrinseci:
- Legea incalca obligatiile constitutionale de claritate a reglementarii pentru asigurarea previzibilitatii si predictibilitatii consacrate de art. 1 alin (3) si (5) din Constitutie.
- Legea utilizeaza termeni juridici inexistenti in fondul normativ si nedefiniti in continutul actului legislativ curent, creand neclaritate si imprevizibilitate.
- Legea afecteaza principiul securitatii juridice creand in mod cumulativ modificari abrupte ale statutului magistratului, fara o tranzitie reala.
Astfel contrar discursului public, prin cumularea normelor referitoare la esalonarea varstei de pensionare, esalonarea vechimii in munca si esalonarea eliminarii perioadelor asimilate de vechime in specialitate, 45% dintre magistratii in functie au o crestere brusca la 65 de ani, iar 21% au o crestere brusca la 60-64 de ani.
- Legea creeaza discriminare evidenta intre categoriile de pensii de serviciu, fiind net defavorabila magistratilor, desi sunt singurii dintre aceste categorii cu statut garantat constitutional.
- La toate celelalte categorii, standardul minim de calcul al cuantumului este de 65% din indemnizatiile brute, la magistrati fiind propus unul mult inferior.
- Comparativ cu celelalte categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu numai in cazul magistratilor plafonarea este drastica, respectiv limitata la 70% din venitul net.
- Discriminarea este evidenta si nejustificata raportat la motivele invocate in expunerea de motive a Executivului in conditiile in care efortul bugetar pentru plata pensiilor magistratilor este minim raportat la totalul cheltuielilor cu pensiile de serviciu.
III. Anuleaza de facto pensiile de serviciu, creand pentru magistratii care nu indeplinesc conditiile de pensionare la data intrarii in vigoare a legii, reducerea pana la anulare a caracterului pensiei de serviciu, iar pentru generatiile viitoare va deveni chiar inferioara celei din sistemul public de pensii.
Legea incalca independenta justitiei raportat la standardele statutului stabilite prin Deciziile CJUE, CEDO si ale CCR. Toate aceste instante au pronuntat decizii exprese si explicite care fac ca solutia legislativa sa fie incompatibila cu garantarea independentei justitiei.
Legea incalca decizii anterioare ale CCR care au sanctionat expres solutii normative identice cu cele cuprinse in proiectul actual si prin aceasta incalca principiul suprematiei Constitutiei si caracterului obligatoriu al deciziilor CCR.”
