Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis Curții Constituționale a României o sesizare amplă prin care contestă constituționalitatea legii ce modifică pensiile de serviciu ale magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Decizia a fost luată în unanimitate vineri, 5 decembrie 2025, de cei 102 judecători ai instanței supreme participanți la ședința Secțiilor Unite.

În motivarea trimisă CCR, ICCJ susține că noua reglementare discriminează magistrații, încalcă independența justiției, contravine jurisprudenței europene și încalcă standardele constituționale privind claritatea și previzibilitatea legii.

Sesizarea privește „Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu” (PL-x nr. 522/2025), pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 2 decembrie. Instanța supremă apreciază că dispozițiile acestei legi „elimină de facto pensia de serviciu pentru judecători și procurori”, deși această categorie profesională beneficiază de un statut cu garanții constituționale explicite.

În primul rând, ICCJ susține că Guvernul nu a demonstrat caracterul de urgență al proiectului, condiție obligatorie pentru angajarea răspunderii.

În analiza sa, Instanța Supremă arată că invocarea Jalonului 215 din PNRR a fost scoasă din context și nu corespunde realității, deoarece Comisia Europeană ar fi transmis că partea privind modalitățile de pensionare era deja considerată îndeplinită, discuțiile referindu-se doar la propunerea inițială privind supraimpozitarea.

Totodată, Executivul nu ar fi prezentat nicio evaluare economică care să demonstreze necesitatea intervenției legislative rapide, lipsind date privind impactul real asupra bugetului în anii următori. Astfel, ICCJ concluzionează că urgența invocată este „nefundamentată”.

Instanța supremă afirmă că legea încalcă obligațiile constituționale privind calitatea normei juridice, consacrate de articolul 1 alineatele (3) și (5) din Constituție. În sesizare se afirmă că textul legislativ folosește termeni nedefiniți în legislație, neclaritatea generând lipsa previzibilității pentru destinatarii legii.

Totodată, ICCJ arată că modificările introduse afectează securitatea juridică, întrucât produc schimbări abrupte ale statutului magistraților, fără o perioadă reală de tranziție.

Deși în discursul public s-ar fi sugerat o reformă graduală, instanța arată că, prin cumularea măsurilor privind vârsta de pensionare, vechimea în muncă și eliminarea perioadelor asimilate, aproape jumătate dintre magistrații în funcție ar ajunge să se pensioneze la 65 de ani, iar alți 21% între 60 și 64 de ani, ceea ce ar contrazice caracterul etapizat prezentat de Guvern.

Unul dintre cele mai accentuate reproșuri formulate de ICCJ vizează discriminarea magistraților față de alte categorii care beneficiază de pensii de serviciu. Judecătorii atrag atenția că, în timp ce toate celelalte categorii au un standard minim de 65% din indemnizațiile brute la calculul pensiei, în cazul magistraților procentul ar fi semnificativ redus.

De asemenea, plafonarea pensiei doar în cazul magistraților la 70% din venitul net este considerată nejustificată și disproporționată. În sesizare, ICCJ subliniază că impactul bugetar al pensiilor magistraților este „minimal” raportat la totalul pensiilor de serviciu, astfel că tratamentul nefavorabil aplicat acestora nu ar avea o justificare rațională.

Potrivit analizei instanței supreme, legea ar duce, în practică, la eliminarea pensiei de serviciu pentru magistrații care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data intrării în vigoare.

Pentru generațiile viitoare, pensia de serviciu ar deveni chiar inferioară celei din sistemul public, anulând orice specificitate a statutului de magistrat.

ICCJ invocă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene a Drepturilor Omului și decizii anterioare ale Curții Constituționale, în care s-a statuat că independența justiției include garanții privind statutul financiar al magistraților.

Potrivit Instanței Supreme, noua lege contravine acestor standarde și afectează independența puterii judecătorești.

În plus, sesizarea atrage atenția că legea reia soluții normative deja declarate neconstituționale de CCR în trecut, ceea ce ar încălca articolul 147 alineatul (4), privind caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.

În ansamblu, instanța supremă concluzionează că legea utiliză termeni ambigui, prezintă lacune normative, discriminează magistrații, încalcă decizii naționale și internaționale și afectează independența justiției.

Toate aceste motive fac, în opinia judecătorilor ICCJ, ca proiectul să fie incompatibil cu standardele constituționale și cu principiile statului de drept.

Iată ce a transmis, mai exact, Înalta Curte de Casație și Justiție.