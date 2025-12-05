Radu Marinescu a subliniat că atacul ICCJ era previzibil, având în vedere precedentul în care judecătorii au contestat anterior legea, iar diferența majoră în actuala reformă constă în tranziția către vârsta de pensionare de 65 de ani, extinsă pe o perioadă de 15 ani.

Anterior, CCR declarase neconstituționalitatea legii din motive procedurale, legate de durata de timp necesară obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În prezent, contenciosul constituțional deschis va analiza toate criticile substanțiale privind legea, iar finalitatea deciziei este încă incertă, deși există argumente pentru constituționalitatea reformei.

„Era previzibil că magistrații ICCJ vor adopta această cale de a contesta pentru neconstituționalitate legea, că așa au procedat anterior, iar mutația semnificativă în cazul acestei legi e numai în ce privește tranziția către vârsta de 65 de ani, tranziție care de data aceasta e de 15 ani. Deci abordarea era previzibilă. CCR nu s-a pronunțat anterior asupra motivelor de natură intrinsecă. A declarat neconstituționalitatea pe un aspect de natură procedurală, legat de durata de timp în care trebuia așteptat avizul CSM. Acum avem un contencios constituțional deschis, în care se vor analiza toate criticile substanțiale în ce privește legea. N-aș vrea să speculez asupra finalității, pentru că orice deznodământ e posibil. Cred că sunt argumente de constituționalitate pentru legea adoptată, dar într-o dispută juridică lucrurile pot fi văzute în mod diferit. Vedem ce spune CCR”, a declarat Radu Marinescu la B1 TV.

Ministrul Justiției a precizat că toate partidele din coaliția de guvernare și-au dorit uniformizarea vârstei de pensionare în sistemul public și evitarea pierderii fondurilor europene pentru România din cauza lipsei reformelor. Au existat discuții privind modul de implementare, inclusiv posibilitatea adoptării prin asumarea răspunderii, ceea ce s-a și realizat. În scenariul în care legea ar fi declarată neconstituțională, eforturile guvernamentale ar rămâne fără efect, iar măsurile vor trebui regândite pentru a asigura aplicabilitatea lor.

În ceea ce privește fondurile europene, Marinescu a menționat că nu poate confirma dacă România va pierde cele 231 de milioane de euro din PNRR aferente reformei pensiilor magistraților, întrucât Ministerul Justiției nu gestionează direct acest jalon. Cu toate acestea, tot ce a depins de minister a fost realizat pentru a se înscrie în limitele prevăzute de acest jalon.