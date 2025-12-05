Ilie Bolojan a explicat că, în forma actuală, proiectul a respectat perioada de așteptare considerată insuficientă în trecut și că, prin implicarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procedurile au fost finalizate corespunzător, chiar dacă avizul primit a fost negativ.

În opinia sa, argumentele legate de neconstituționalitate din perspectivă procedurală nu mai sunt aplicabile.

„În ceea ce priveşte decizia Înaltei Curţi de a contesta proiectul, e decizia Înaltei Curţi. Eu sper că acest proiect, aşa cum am spus şi data trecută, respectă prevederile constituţionale şi, dacă data trecută, aşa cum ştiţi, cu un vot de 5 la 4 în Curtea Constituţională s-a considerat că perioada de aşteptare de 10 zile nu a fost suficientă, acum, şi prin concursul CSM, am respectat acest aspect care ţine de avizare, chiar dacă avizul a fost negativ. Aceste aspecte de neconstituţionalitate pe probleme de proceduri astăzi nu se mai pun”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă.

Premierul și-a exprimat încrederea că analiza de fond a legii va confirma conformitatea acesteia cu prevederile constituționale. El apreciază că măsurile propuse de Guvern sunt adecvate atât din punct de vedere social, cât și din perspectiva asigurării unui sistem de pensii echitabil și sustenabil, considerând că acestea respectă exigențele constituționale.

„Sper să se ajungă pe fond şi să se constate că măsurile propuse de Guvern nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere, social, al unei echităţi a unui sistem de pensii sustenabil, dar sunt şi constituţionale”, a mai spus premierul.

De asemenea, aceasta a fost întrebat și dacă pensiile se vor indexa cu rata inflației.

„Deciziile luate pentru anul viitor nu pot fi schimbate cât timp nu există spații fiscale. Dacă toate lucrurile evoluează, anumite constrângeri pot fi evaluate. Nu pot crea așteptări care nu pot fi onorate”, a răspuns Bolojan.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, tot vineri, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu acest proiect de lege, menținând astfel disputa juridică și instituțională în jurul reformei pensiilor magistraților.

Totodată, premierul a comentat și moțiunea de cenzură depusă de opoziție, subliniind că momentul decisiv pentru a verifica soliditatea majorității parlamentare va fi votul final din Legislativ. El a accentuat că stabilitatea politică rămâne esențială pentru ratingul de țară, pentru predictibilitatea fiscală și pentru capacitatea României de a-și reconstrui economia în anul 2026. Din perspectiva șefului Guvernului, responsabilitatea comună a partenerilor de coaliție este fundamentală pentru menținerea echilibrului politic și economic în perioade de tensiune.

„Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la un vot pe moțiunea de cenzură, atunci vom vedea cât de solidă este coaliția. Eu mă bazez, cum am spus de fiecare dată, că avem cu toții o responsabilitate și că o stabilitate politică este un element de bază care ține de ratingul României, de predictibilitate fiscală și de capacitatea de a pune economia pe baze sănătoase de anul viitor, în așa fel încât să putem ieși din această situație”, a spus premierul.

Moțiunea de cenzură depusă de opoziție poartă titlul „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, însă calendarul stabilit de conducerea Parlamentului a generat reacții intense. Programarea procedurală este una neobișnuită: între prezentarea documentului și momentul votului a fost introdus un interval de o săptămână, o situație fără precedent în ultimii ani.

Conducerea legislativului a fixat prezentarea moțiunii pentru luni, 8 decembrie, la ora 15:30, iar dezbaterea și votul final pentru luni, 15 decembrie, la ora 14:00. Opoziția consideră acest decalaj o manevră prin care majoritatea încearcă să gestioneze riscul pierderii controlului, iar reprezentanți ai acesteia, precum senatorul Clement Sava din grupul PACE – Întâi România, au interpretat intervalul extins ca o dovadă a temerilor din interiorul coaliției.

Programarea votului după alegerile pentru Primăria Capitalei este privită ca o decizie strategică. În spațiul public au apărut în ultimele zile numeroase speculații privind posibile tensiuni interne și potențiale fracturi în coaliția de guvernare, mai ales în contextul unui eventual succes electoral al candidatei susținute de AUR, Anca Alexandrescu, la București. Rezultatele din Capitală au alimentat aceste discuții, accentuând presiunea politică asupra formațiunilor aflate la guvernare.