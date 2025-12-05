Eurostat: România se află printre statele UE cu cel mai sever declin al numărului de angajați

Datele arată că, în timp ce zona euro a înregistrat o creștere modestă (+0,2%) a ocupării forței de muncă, și UE per ansamblu a avut o evoluţie ușor pozitivă, România a consemnat un declin abrupt, de ordinul procentelor negative.

Declinul apare ca o continuare a trendului de scădere a ratei de ocupare a forţei de muncă din ţară. Conform Eurostat, în primul trimestru al anului 2025, România a avut cel mai sever recul trimestrial al ratei de ocupare din toată UE, cu −2,1%.

Scăderea abruptă a numărului de angajaţi indică o diminuare a forţei de muncă active, ceea ce poate afecta productivitatea, veniturile fiscale şi sustenabilitatea sistemului de pensii și protecție socială.

De asemenea, un declin semnificativ al ocupării forţei de muncă poate intensifica presiunea asupra economiei, în lipsa unei creșteri compensa­tive în productivitate sau în investiții.

Datele Eurostat arată că scăderea numărului de angajaţi în România este mai pronunțată în anumite sectoare, cum ar fi industria și construcțiile, în timp ce sectorul serviciilor a înregistrat o stagnare relativă. Reducerea forței de muncă din aceste domenii poate avea efecte asupra producției, investițiilor și fluxurilor comerciale, conform rapoartelor statistice.

În timp ce România a raportat cel mai sever declin, alte țări membre UE au avut evoluții diferite: unele, precum Polonia și Irlanda, au înregistrat creșteri ușoare ale ocupării forței de muncă, iar altele, precum Austria și Finlanda, au raportat scăderi moderate. Aceasta evidențiază divergențele semnificative în dinamica pieței muncii la nivel european, conform Eurostat.