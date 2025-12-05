ISW avertizează că Rusia folosește din nou aceleași povești și explicații pe care le-a folosit și înainte ca să-și justifice războiul din Ucraina, dar acum le îndreaptă împotriva Republicii Moldova și a statelor baltice, care sunt țări membre NATO.

Potrivit ISW, Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a acuzat recent autoritățile din statele baltice și din Republica Moldova că ar adopta „legi rasiste” și că ar discrimina populația rusă. ISW a remarcat că afirmațiile lui Lavrov seamănă foarte mult cu mesajele Kremlinului folosite pentru a justifica invazia Rusiei în Ucraina.

ISW a mai spus că, în articolul lui Lavrov din „Rossiskaia Gazeta”, acesta susținea că Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului ar ignora „comportamentul ilegal” al guvernului de la Kiev și al autorităților din statele baltice și din Republica Moldova. Lavrov ar fi afirmat că aceste țări ar adopta legi „rasiste” și ar discrimina populația rusă. Tot el ar fi spus că, în loc să analizeze acuzațiile Rusiei, ODIHR ar publica rapoarte „false” despre încălcările comise de Rusia în Ucraina — deși numeroase crime de război ale Rusiei au fost deja documentate.

ISW a avertizat că oficiali importanți ai Kremlinului pregătesc terenul pentru o posibilă agresiune rusă împotriva Republicii Moldova și a unor state NATO: Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda. Conform ISW, aceasta ar face parte dintr-o strategie numită „Faza Zero”, care are rolul de a crea un cadru informațional și psihologic pentru un posibil conflict cu NATO.

„Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, infamul ODIHR, își ignoră obligațiile și nu acordă atenție comportamentului ilegal al regimului neo-nazist de la Kiev (clișeul folosit de Rusia pentru a se referi la guvernul ucrainean în mesajele oficiale ale Moscovei – n.r.) și al cercurilor guvernante din statele baltice și din Moldova, care adoptă legi rasiste și supun populația rusă locală unei discriminări nemiloase”, se arată în articolul lui Lavrov publicat în „Rossiskaia Gazeta”.

Putin a recunoscut că întâlnirea de la Kremlin a fost „necesară” și „utilă”, dar și foarte grea, iar unele propuneri au fost de neacceptat. El a vorbit pentru India Today TV înainte să ajungă în New Delhi în vizită oficială. Înainte ca interviul complet să fie difuzat, agențiile ruse de presă Tass și RIA Novosti au publicat câteva dintre ideile sale.

Putin a spus că, în discuțiile de marți, părțile au analizat fiecare punct din planul de pace al SUA, ceea ce ar fi explicat durata foarte mare a întâlnirii. El ar mai fi spus că discuția a fost „necesară și concretă” și că Moscova era dispusă să vorbească despre unele prevederi, dar altele nu puteau fi acceptate.

Trump a declarat că Witkoff și Kushner ar fi plecat din întâlnire convinși că Putin vrea să încheie războiul, spunând că impresia lor a fost foarte puternică în acest sens.

Putin a refuzat să spună ce ar putea Rusia să accepte sau să respingă, iar nici ceilalți oficiali implicați nu au oferit detalii. El a mai spus că este prea devreme pentru clarificări, deoarece acestea ar putea strica ritmul actual al discuțiilor pentru pace.