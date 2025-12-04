Decizia instanței a fost luată la cererea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, care investighează unul dintre cele mai complexe cazuri de scurgere de informații clasificate din ultimul deceniu. Bălan este acuzat că a transmis secrete de stat către serviciile de informații din Belarus (KGB), aliatul strategic al Federației Ruse, punând astfel în pericol securitatea regională în contextul geopolitic tensionat din Estul Europei.

Magistrații Curții de Apel București au aprobat propunerea Secției de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice din cadrul DIICOT, prelungind măsura arestării preventive a lui Alexandru Bălan pentru 30 de zile, în dosarul nr. 7376/2/2025.

Conform minutei ședinței, mandatul se aplică începând cu 09.12.2025 și până la 07.01.2026 inclusiv. Decizia nu este definitivă, inculpatul a depus contestație, urmând ca Înalta Curte de Casație și Justiție să decidă asupra măsurii preventive.

Cazul lui Alexandru Bălan este o lovitură majoră pentru sistemul de securitate al Republicii Moldova, dar și o reușită pentru contrainformațiile românești. Fostul oficial SIS, cu acces la informații de top-secret, a fost reținut în România după o operațiune complexă a autorităților.

Investigația DIICOT a descoperit o rețea care transmitea informații sensibile către Minsk. Procurorii susțin că Bălan ar fi furnizat KGB-ului din Belarus detalii despre infrastructura critică, mișcările de trupe și colaborarea serviciilor secrete românești și moldovenești. Belarusul este cunoscut drept punct strategic pentru informațiile ce ajung ulterior la Moscova, amplificând gravitatea faptei.

De asemenea, anchetatorii au probe că Bălan ar fi primit sume importante pentru aceste informații, iar implicarea DIICOT sugerează că activitățile de spionaj au avut legătură și cu teritoriul României sau interesele NATO.

Procurorii consideră crucială menținerea lui Bălan în arest pentru a preveni influențarea martorilor sau distrugerea de probe, având în vedere că rețeaua sa ar putea fi încă activă. Fostul șef adjunct SIS este cercetat pentru infracțiuni legate de siguranța națională și terorism, conform competențelor DIICOT.

În timp ce avocații încearcă obținerea unei măsuri mai blânde, procurorii subliniază că un spion cu acces la nivel înalt și conexiuni cu servicii ostile reprezintă un pericol public major.

Următorul termen al contestației va decide dacă Alexandru Bălan va rămâne după gratii sau va fi cercetat sub altă măsură preventivă la începutul anului 2026.