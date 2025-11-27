Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România. Decizia instanței poate fi contestată

Curtea de Apel din Salonic, Grecia, a decis să nu îl trimită pe Sorin Oprescu înapoi în România. El nu a fost în sală la anunțarea deciziei pentru că ar fi fost internat în spital. Spune că este bolnav și că închisorile din România nu sunt potrivite pentru starea lui.

Procurorul poate contesta decizia.

Acum, Sorin Oprescu nu are voie să plece din Grecia și trebuie să se prezinte regulat la poliție. Este a doua încercare a autorităților române de a-l aduce în țară. El are o condamnare de 10 ani și 8 luni pentru corupție. Anchetatorii spun că a primit mită 25.000 de euro. Sentința finală a fost dată în mai 2022, dar el a fugit înainte și s-a mutat în Grecia.

Luna trecută, Oprescu a obținut o reducere a pedepsei definitive cu un an. Curtea de Apel București i-a admis contestația și a dispus anularea mandatului vechi de executare, urmând emiterea unui nou mandat pentru o pedeapsă totală de 9 ani și 8 luni de închisoare.

Oprescu ceruse reanalizarea sentinței de 10 ani și 8 luni, invocând un articol din Codul de Procedură Penală care permite revizuirea pedepsei în cazul unei legi penale mai blânde sau al unei decizii recente a Curții Constituționale a României (CCR).

Prin hotărârea penală nr. 491/2025, magistrații Curții de Apel București au admis contestația lui Sorin Oprescu și au constatat dezincriminată infracțiunea de abuz în serviciu, pentru care acesta fusese condamnat anterior la trei ani de închisoare. Prin urmare, instanța de judecată a înlăturat pedeapsa aferentă acestei fapte și a contopit restul pedepselor, rezultând o condamnare finală de 9 ani și 8 luni.

Judecătorii au dispus și anularea vechiului mandat de executare emis în anul 2022, emiterea unui nou mandat conform noii pedepse și deducerea perioadei petrecute în arest preventiv și la domiciliu (6 septembrie 2015 – 14 ianuarie 2016).

Decizia este definitivă.