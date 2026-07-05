Părinții care își pun copiii în pericol riscă pedepse mai mari. Legea a fost publicată deja în Monitorul Oficial
SURSA FOTO: Dreamstime - Copil
Codul penal a fost modificat, iar părinții sau persoanele care au în grijă minori riscă pedepse mai aspre în anumite situații. Noua lege a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial și introduce o circumstanță agravantă pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.
Codul penal prevede pedepse mai mari în anumite cazuri
Legea nr. 122/2026 pentru modificarea articolului 197 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 550 din 3 iulie 2026 și a intrat în vigoare.
Actul normativ nu introduce o nouă infracțiune, ci modifică regimul sancționator pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.
Potrivit Codului penal, această infracțiune este comisă atunci când părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat un minor pune grav în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului prin măsurile sau tratamentele aplicate.
Până acum, legea prevedea pentru această faptă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani, iar instanța putea dispune și interzicerea exercitării unor drepturi.
Consumul de alcool sau droguri devine circumstanță agravantă
Principala modificare adusă de noua lege este introducerea unei circumstanțe agravante. Astfel, dacă persoana care comite infracțiunea se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
În aceste condiții, pedeapsa maximă poate ajunge până la 13 ani și 4 luni de închisoare, față de limita maximă anterioară de 10 ani.
Noua prevedere urmărește înăsprirea sancțiunilor în situațiile în care comportamentul persoanei responsabile de îngrijirea copilului este agravat de consumul de alcool sau droguri.
Modificarea nu se aplică oricărui părinte care consumă alcool
Noua lege nu înseamnă că orice părinte care consumă alcool răspunde automat penal.
Majorarea pedepsei se aplică doar dacă sunt întrunite elementele infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Consumul de alcool sau de substanțe psihoactive nu reprezintă, prin el însuși, o infracțiune în acest context, ci doar o circumstanță care poate conduce la o pedeapsă mai mare.
Prin urmare, pentru aplicarea noilor prevederi este necesar ca procurorii să dovedească atât existența infracțiunii prevăzute la articolul 197 din Codul penal, cât și faptul că aceasta a fost săvârșită în timp ce autorul se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor.
Modificarea legislativă a fost promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial, devenind aplicabilă de la data intrării sale în vigoare.
Autoritățile arată că schimbarea face parte din măsurile de consolidare a protecției copiilor și de înăsprire a răspunderii penale în cazurile în care minorii sunt expuși unor situații care le pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.