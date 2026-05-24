Vandalismul este una dintre cele mai frecvente forme de deteriorare intenționată a bunurilor publice sau private și este sancționat ferm în România. Faptele de acest tip pot atrage atât răspundere contravențională, cât și penală, în funcție de gravitate, prejudiciu și modul de comitere.

Prin vandalism se înțelege orice acțiune intenționată de distrugere, degradare sau alterare a unui bun care aparține altei persoane sau unei instituții publice.

În funcție de impact, legislația din Romania îl încadrează în două mari categorii:

contravenție (pentru fapte mai ușoare)

(pentru fapte mai ușoare) infracțiune de distrugere (pentru fapte grave)

Această diferențiere este esențială pentru stabilirea sancțiunii aplicabile.

Codul penal tratează distrugerea bunurilor ca infracțiune atunci când există prejudicii semnificative sau riscuri pentru siguranța publică.

Tip de infracțiune Descriere Pedeapsă Elemente specifice Distrugere simplă Deteriorarea sau inutilizarea unui bun fără circumstanțe agravante Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă Acțiunea penală se declanșează, de regulă, la plângerea persoanei vătămate Distrugere calificată Fapta este comisă prin mijloace periculoase (ex: incendiere, explozie) Închisoare de la 2 la 7 ani Implică punerea în pericol a persoanelor sau altor bunuri Distrugere cu consecințe deosebit de grave Fapta produce un prejudiciu major sau un dezastru Închisoare de la 7 la 15 ani Include situații cu impact local sau național semnificativ

Pentru faptele de mică gravitate, legislația prevede sancțiuni administrative, în special prin Legea nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială.

Categorie Descriere Exemple de fapte Sancțiuni aplicabile Contravenții de vandalism Fapte de degradare sau afectare minoră a bunurilor publice sau private, fără forme agravante – graffiti fără autorizație pe clădiri sau spații publice- deteriorarea mobilierului urban- murdărirea sau inscripționarea bunurilor fără drept – amendă între 100 și 6.000 lei- obligația de a reface bunul afectat

Diferențierea se face în funcție de mai mulți factori juridici:

valoarea prejudiciului

modul de comitere (simplu vs. periculos)

impactul asupra siguranței publice

intenția autorului

Această evaluare este realizată de organele de cercetare penală sau de autoritățile administrative competente.

Din perspectivă juridică, legislația privind vandalismul este aplicată de instituții specializate, precum poliția și instanțele de judecată, pe baza probelor și a încadrării corecte a faptei.

Pentru acuratețe și conformitate, interpretarea legii se face exclusiv în raport cu Codul penal și actele normative în vigoare din Romania.

În Germania, vandalismul este tratat ca infracțiune de distrugere de bunuri („Sachbeschädigung”), reglementată în Codul Penal German (StGB). Sistemul juridic diferențiază clar între formele simple și cele agravate, în funcție de tipul bunului afectat și de metoda folosită. Sancțiunile variază de la amendă penală până la pedepse cu închisoarea de până la 10 ani în cazurile grave.

Tip de infracțiune Temei legal / descriere Pedeapsă Elemente esențiale Distrugere simplă de bunuri (§ 303 StGB) Deteriorarea, distrugerea sau modificarea ilegală a unui bun aparținând altuia Amendă penală (zile-amendă) sau închisoare până la 2 ani Include și tentativa; graffiti-ul intră aici dacă produce o modificare semnificativă a bunului Distrugere de bunuri de utilitate publică (§ 304 StGB) Vandalizarea bunurilor publice sau culturale Amendă sau închisoare până la 3 ani Include monumente, stații, semne rutiere, obiecte de artă sau morminte Distrugere agravată prin incendiere/explozie (§ 306 StGB) Distrugere prin metode periculoase Închisoare de la 1 la 10 ani Se aplică atunci când fapta implică incendiere sau explozie

În Franța, vandalismul este încadrat juridic ca „distrugere, degradare sau deteriorare voluntară a bunurilor”, conform Codului Penal Francez (Code pénal). Regimul sancționator este diferențiat în funcție de gravitatea faptei, valoarea prejudiciului și existența circumstanțelor agravante, mergând de la amenzi fixe până la pedepse privative de libertate de până la 10 ani.

Categorie Încadrare juridică / descriere Sancțiuni principale Elemente esențiale Vandalisme ușoare (graffiti, taguri) Art. 322-1 alin. 2 – inscripții sau degradări estetice minore Amendă până la 3.750 € și/sau muncă în folosul comunității (TIG); amendă forfetară de 200 € (150 € rapid / 450 € întârziere) Se aplică pentru fapte fără prejudicii structurale semnificative; procedură rapidă de sancționare Distrugeri și degradări de drept comun Distrugeri materiale importante (ex: vitrine, mobilier, vehicule) Până la 2 ani închisoare și amendă de până la 30.000 € Vizează daune materiale semnificative sau permanente Circumstanțe agravante (nivel 1) Fapte comise în grup, asupra autorităților sau cu fața acoperită Până la 5 ani închisoare și 75.000 € amendă Agravare în funcție de contextul comiterii faptei Circumstanțe agravante (nivel 2 – patrimoniu) Vandalism asupra monumentelor, siturilor istorice sau lăcașurilor de cult Până la 7 ani închisoare și 100.000 € amendă Protecție specială pentru patrimoniul cultural și religios Circumstanțe agravante (nivel 3 – metode periculoase) Distrugere prin incendiere sau substanțe explozive Până la 10 ani închisoare și 150.000 € amendă Cea mai gravă formă de vandalism, cu risc ridicat pentru siguranță publică

În Spania, vandalismul este reglementat printr-un sistem juridic dual: pe de o parte Codul Penal (Código Penal), care sancționează faptele grave de distrugere, iar pe de altă parte legislația administrativă cunoscută sub numele de „Ley Mordaza” (Legea Organică 4/2015), aplicată pentru faptele minore, precum graffiti-ul neautorizat. Nivelul sancțiunilor variază de la amenzi administrative până la pedepse cu închisoarea de până la 5 ani în cazurile cele mai grave.

Categorie Încadrare juridică / descriere Sancțiuni aplicabile Elemente esențiale Distrugere ușoară (delito leve) Art. 263–267 Cod Penal – daune sub 400 € Amendă penală de 1–3 luni (calculată pe baza veniturilor) Se aplică pentru prejudicii minore asupra bunurilor private Distrugere medie (delito menos grave) Daune peste 400 € asupra bunurilor altor persoane Amendă penală de 12–24 luni Include pagube materiale semnificative Distrugere agravată Afectarea infrastructurii sau bunurilor de utilitate publică Închisoare de la 1 la 3 ani Vizează rețele feroviare, electrice, telecomunicații etc. Vandalism asupra patrimoniului cultural Art. 323 Cod Penal – bunuri istorice, artistice sau arheologice Închisoare de la 1 la 3 ani și amendă de 12–24 luni (până la 5 ani în cazuri grave) Protecție specială pentru monumente și situri istorice Graffiti și vandalism administrativ Legea Organică 4/2015 („Ley Mordaza”) Amendă între 100 € și 600 € Se aplică pentru inscripții sau desene neautorizate pe spații publice

În Austria, vandalismul este încadrat juridic ca „distrugere de bunuri” (Sachbeschädigung), conform Codului Penal Austriac (StGB). Sistemul de sancțiuni este progresiv, în funcție de valoarea prejudiciului, tipul bunului afectat și existența circumstanțelor agravante, mergând de la amenzi și pedepse scurte cu închisoarea până la sancțiuni de până la 10 ani în cazurile extreme.