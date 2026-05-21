22 dintrei cei 32 de jucători prezenți pe tabloul principal al turneului de tenis ITF M15 ”Ioana Cup” sunt din România. Dominanța românească pe tabloul principal nu este doar statistică, ci și o demonstrație a progresului constant al jucătorilor care evoluează în turneele ITF și Challenger.

Prezența masivă a jucătorilor români pe tabloul principal confirmă totodată și rolul turneului ca platformă de confirmare a valorii pentru sportivii locali. Mai mult, toți cei opt favoriți ai ediției sunt români, iar pozițiile lor ATP arată un nivel competitiv solid.

Ștefan Paloși (409 ATP) este principalul favorit al turneului ITF M15 „Ioana Cup”. Unul dintre cei mai constanți jucători români din circuitul ITF, Paloși se remarcă prin serviciul puternic și agresivitatea de pe baseline. A câștigat mai multe titluri M15 și M25 în ultimii ani și vine la București ca principal favorit la trofeu.

Favoritul nr. 2 la titlu este Radu Papoe (491 ATP). Considerat unul dintre cei mai tehnici jucători ai generației sale, Papoe a progresat rapid în clasament datorită rezultatelor solide pe hard și zgură. Este cunoscut pentru mobilitatea excelentă și pentru capacitatea de a întoarce meciuri complicate.

Jucătorul de tenis Sebastian Gima (510 ATP) este favoritul nr. 3 al turneului. Gima este un competitor redutabil, cu un stil de joc complet și o constanță remarcabilă în turneele ITF. A avut un sezon 2025 foarte bun, cu semifinale și finale în mai multe competiții internaționale.

Favoritul nr, 4 este Ștefan Andreescu (550 ATP), un jucător puternic, cu lovituri plate și un forehand exploziv. Andreescu este într-o perioadă de creștere, iar rezultatele sale recente îl recomandă drept unul dintre outsiderii periculoși ai turneului.

Clasamentul favoriților la titlul ITF M15 „Ioana Cup” este completat de Dan Tomescu (597 ATP), cunoscut pentru inteligența tactică și pentru abilitatea de a controla ritmul meciului, cu rezultate bune în turneele din Europa Centrală, Radu Țurcanu (655 ATP), un jucător de forță, cu un serviciu eficient și un backhand solid, care a reușit să urce constant în clasament în ultimele 12 luni, Nicholas Ionel (785 ATP), fost junior de top mondial, și Dragoș Cazacu (836 ATP), un jucător în plină ascensiune, cu un stil agresiv și o determinare vizibilă în fiecare meci, cu rezultate notabile în turneele ITF din Turcia și Grecia.

Și pe tabloul de dublu al turneului ”Ioana Cup”, România este bine reprezentată: 10 jucători români intră în competiție, iar printre favoriți se regăsesc atât echipe consacrate, cât și combinații noi, cu potențial. Printre aceștia se numărăr și Marius Copil, unul dintre cei mai cunoscuți jucători români ai ultimului deceniu.

Principalele echipe favorite la titlul de dublu al turneului se numără:

– O pereche echilibrată, cu un jucător tehnic (Dumitru) și unul tactic (Tomescu). Cei doi au mai jucat împreună și au un stil complementar, bazat pe plasament și tranziții rapide la fileu. Marius Copil – Uladzimir Ignatik – Cea mai experimentată pereche din turneu. Copil, fost jucător de top 60 ATP la simplu, aduce forță și experiență, în timp ce Ignatik, cu un palmares solid în dublu, completează echipa cu un joc foarte stabil la retur.

– O echipă tânără, agresivă, cu un stil modern de dublu. Andreescu este puternic de pe baseline, iar Schinteie excelează la fileu, ceea ce îi face periculoși în meciurile lungi. Giacomo Crisostomo – Lorenzo Lorusso – Perechea italiană vine cu experiență în turneele ITF din sudul Europei. Sunt cunoscuți pentru sincronizarea excelentă și pentru jocul foarte solid în punctele importante.

„Ioana Cup” este unul dintre cele mai longevive turnee ITF organizate în România, iar ediția din 2026 confirmă statutul său de competiție respectată în circuit.

La start se află sportivi din Spania, Italia, Germania, Franța, Polonia, Danemarca, Canada și alte țări, ceea ce transformă turneul într-un punct de întâlnire pentru jucători aflați în plină ascensiune.

Directorul competiției, Ion Țupa, subliniază importanța turneului pentru tenisul românesc:

„Pentru jucătorii de tenis din România, turneul reprezintă o oportunitate de a obține puncte ATP fără a părăsi țara, un context competitiv puternic, cu adversari internaționali și un spațiu de afirmare pentru juniorii de perspectivă. Astăzi, Ioana Cup este perceput ca un turneu bine organizat, cu tradiție în formare, care atrage constant jucători din întreaga lume.”

Cu peste 80 de jucători, meciuri pe tot parcursul zilei și un public obișnuit cu tenis de calitate, ediția 2026 a turneului ITF M15 ”Ioana Cup” promite spectacol și oportunități reale pentru sportivii români de a avansa în clasamentul ATP.

Turneul se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni, finala fiind programată pentru 24 mai, iar intrarea este deschisă publicului, ceea ce transformă competiția într-un eveniment sportiv accesibil și atractiv pentru fanii tenisului din București.