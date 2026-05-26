Finale 100% românești la „Ioana Cup”. Cine sunt câștigătorii turneului de tenis

Turneul de tenis ITF M15 „Ioana Cup” 2026, desfășurat la Tenis Club Herăstrău, s-a încheiat cu victorii exclusiv românești atât la simplu, cât și la dublu. După o săptămână în care jucătorii români au dominat categoric tabloul principal, finalele au confirmat supremația locală. Cele două finale au oferit un spectacol total, ambele trofee fiind decise în meciuri de trei sferturi, câștigate la tie-break și chiar super tie-break.

Radu Mihai Papoe, campion la simplu după o finală dramatică

Dominarea românilor la simplu a fost totală încă din sferturi, când toți cei opt jucători rămași în competiție au fost români, o premieră pentru această ediție și o confirmare a valorii generației actuale.

Finala dintre Radu Mihai Papoe și Ștefan Horia Hăiță a fost una dintre cele mai spectaculoase meciuri la simplu ale turneului. Papoe a revenit după ce a pierdut primul set și s-a impus cu: 4–6, 7–5, 7–5.

Meciul a fost o demonstrație de rezistență fizică și mentală, cu schimburi lungi, intensitate constantă și două seturi decise la limită. Papoe își trece astfel în palmares unul dintre cele mai importante titluri ale sezonului, confirmând forma excelentă pe care a arătat-o încă din primele tururi.

Breazu și Coman, campioni la dublu după un super tie-break decisiv

Finala de dublu a fost, la rândul ei, 100% românească, cu două perechi care au dominat întregul tablou: Matei Florin Breazu / Mihai Alexandru Coman vs. Mihai David Hăiță / Ștefan Horia Hăiță.

După un prim set controlat clar de frații Hăiță, Breazu și Coman au revenit spectaculos, au împins meciul în decisiv și au dominat super tie-break-ul cu un joc agresiv și foarte precis. Scor final: 2–6, 7–5, 10–3.

Remarcabil este și parcursul lui Ștefan Horia Hăiță, care a jucat ambele finale ale turneului — un indicator clar al forței și constanței sale — chiar dacă trofeele au mers în alte direcții.

„Ioana Cup” 2026, confirmarea valorii tenisului masculin la nivel ITF

Turneul de tenis „Ioana Cup” 2026 se încheie cu două trofee rămase acasă și cu o demonstrație clară a valorii tenisului românesc. Radu Mihai Papoe, Matei Florin Breazu și Mihai Alexandru Coman sunt numele care au strălucit în această ediție, într-un turneu în care România a dominat de la primul până la ultimul punct.

Ioana Cup 2026 a confirmat încă o dată statutul României ca forță în tenisul masculin la nivel ITF. Toți cei opt capi de serie au fost români, 22 de jucători din 32 pe tabloul principal au fost români, iar finalele — atât la simplu, cât și la dublu — au fost integral tricolore.

Turneul de la Herăstrău devine astfel un reper pentru jucătorii români aflați în plină ascensiune, oferind un cadru competitiv solid și un public entuziast.