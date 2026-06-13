Simona Halep, în lacrimi înaintea meciului de retragere de la Cluj: „Tenisul a fost viața mea”

Simona Halep a vorbit cu emoție despre meciul său de retragere, care are loc sâmbătă la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival. Fostul lider mondial a declarat că momentul marchează încheierea celui mai important capitol din viața sa și a rememorat cele mai mari realizări ale carierei, inclusiv cele două titluri de Grand Slam câștigate la Roland Garros și Wimbledon.

Fostul număr unu mondial în tenisul feminin traversează una dintre cele mai emoționante zile din carieră. Înaintea meciului de retragere programat la Cluj-Napoca, Simona Halep a mărturisit că întreaga atmosferă creată în jurul evenimentului a copleșit-o încă din momentul în care a ajuns în oraș.

Sportiva a subliniat că această zi reprezintă încheierea unui capitol definitoriu al vieții sale, după decenii dedicate performanței în tenisul mondial.

„Este un eveniment plin de emoție, sunt emoționată de când am pășit la Cluj, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos, care mi-a oferit cele mai frumoase momente, jucând aici, la Cluj, pentru România și în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie și vreau, pe această cale, din nou, să-i mulțumesc lui Patrick Ciorcilă, că face posibil acest eveniment, această zi, care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea. Face o treabă extraordinară cu Sports Festival și cu turneele WTA. Felicitări, Patrick, mult succes și așteptăm cât mai multe evenimente de acest gen, frumoase și pline de emoție. Vă așteptăm mai târziu pe teren și sper să sărbătorim cariera mea cu tot sufletul și cu multe bătăi de inimă”, a declarat Simona Halep.

Mesajul fostei campioane a fost primit cu aplauze de cei prezenți, iar emoția a fost vizibilă atât în discursul său, cât și în reacțiile fanilor care au venit să îi fie alături la unul dintre cele mai importante momente din carieră.

În cadrul conferinței de presă, Simona Halep a fost întrebată și despre cele mai importante succese ale sale. Campioana română a vorbit despre titlurile de Grand Slam cucerite la Roland Garros și Wimbledon, explicând că fiecare dintre ele ocupă un loc special în cariera sa.

Totuși, victoria de la Roland Garros a avut o încărcătură emoțională aparte, după mai multe finale pierdute înainte de a reuși să ridice trofeul.

„Trofeul de la Roland Garros a fost cu mult mai multă încărcătură emoțională, pentru că pierdusem deja trei finale și, reușind în final să câștig un Grand Slam, a fost o împlinire, o eliberare de presiune și o dovadă că am fost în stare să câștig un Grand Slam, chiar dacă înainte nu reușisem, în trei finale pierdute. (…) Bineînțeles că fiecare are importanța lui, Wimbledon este cel mai prestigios turneu și nu pot să spun că mă așteptam eu atât de mult să câștig pe iarbă, pentru că noi nu avem terenuri de iarbă în România, dar de la an la an am jucat mai bine și încrederea a crescut, iar câștigând cu Serena pe iarbă, a fost ceva deosebit. Pe amândouă le-aș pune pe același loc, nu vreau să fac diferențe între ele, dar, totuși, a fost cu mai multă încărcătură la Roland Garros”, a menționat Simona Halep.

Sportiva a amintit astfel de unul dintre cele mai importante momente din tenisul românesc, victoria de la Roland Garros din 2018, care a venit după mai multe încercări eșuate în finalele de Grand Slam. De asemenea, succesul de la Wimbledon din 2019, obținut în fața Serenei Williams, rămâne una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului românesc.

Meciul de retragere al Simonei Halep este programat sâmbătă, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Adversara sa va fi jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, una dintre sportivele cu care Halep a împărțit multe momente importante în circuitul profesionist.

Evenimentul face parte din cea de-a șaptea ediție a Sports Festival, manifestare dedicată sportului și promovării unui stil de viață activ, organizată în perioada 11-14 iunie la Cluj-Napoca.

Sports Festival reunește în acest an mai multe nume importante din sportul românesc și internațional. Printre invitații speciali se numără și Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari legende ale gimnasticii mondiale.

Fosta mare campioană olimpică va susține duminică un master class în cadrul evenimentului, oferind participanților ocazia de a interacționa cu una dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc.

Pentru Simona Halep, însă, ziua de sâmbătă are o semnificație aparte. După o carieră în care a ajuns lider mondial, a câștigat două titluri de Grand Slam și a scris unele dintre cele mai importante pagini din istoria tenisului românesc, sportiva își ia rămas-bun de la teren într-un oraș care i-a oferit de-a lungul anilor unele dintre cele mai frumoase momente în fața publicului din România.