Nadia Comăneci, mesaj pentru părinți și copii: „E bine ca toţi copiii să încerce mai multe sporturi”

Prezentă la Sports Festival de la Cluj-Napoca, legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, a vorbit despre importanța sportului în dezvoltarea copiilor și le-a recomandat părinților să îi încurajeze pe cei mici să încerce mai multe discipline înainte de a se specializa într-una singură. În fața a aproximativ 2.000 de participanți, fosta mare campioană a rememorat momente importante din copilărie și din cariera care a făcut-o celebră în întreaga lume.

Invitată la un masterclass organizat în cadrul Sports Festival, Nadia Comăneci a transmis un mesaj adresat atât copiilor, cât și părinților care își doresc să îi îndrume către sport.

Fosta mare campioană consideră că cei mici nu ar trebui să fie orientați prea devreme către o singură disciplină, ci să aibă ocazia să descopere mai multe activități sportive.

„E bine ca toţi copiii să încerce mai multe sporturi. De aceea este foarte bine venit acest Sports Festival, pentru că introduce copiii la 30 şi ceva de sporturi, iar ei şi cei de lângă ei îşi dau seama de îndemânarea copilului. Şi aşa ei sunt atraşi. Dar este bine să fie ocupaţi cu două-trei sporturi, până decid, dacă decid, să se focuseze doar pe unul singur”, a spus Nadia Comăneci.

Aceasta a explicat că fiecare copil are aptitudini diferite și că experiența acumulată prin practicarea mai multor sporturi poate contribui la dezvoltarea armonioasă și la identificarea talentelor naturale.

În cadrul întâlnirii cu publicul, Nadia Comăneci a vorbit și despre începuturile sale în sport, dezvăluind că drumul către gimnastică nu a fost unul planificat.

Marea campioană a povestit că i-au plăcut întotdeauna provocările și competiția, însă primul concurs la care a participat nu a avut legătură cu gimnastica.

Potrivit acesteia, prima sa competiție a fost una de triciclete, pe care a reușit să o câștige. Ulterior, talentul și disciplina au condus-o către sportul care avea să o transforme într-un simbol mondial al performanței.

Nadia a rememorat și anii petrecuți la Onești, orașul în care a copilărit și unde a făcut primii pași în gimnastică.

În cadrul masterclass-ului, publicul a avut ocazia să afle detalii și despre momentul care a schimbat istoria sportului mondial.

Nadia Comăneci a vorbit despre performanța extraordinară reușită la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, când a devenit primul sportiv din istorie care a primit nota 10 într-o competiție olimpică de gimnastică.

Performanța a rămas una dintre cele mai importante borne din istoria sportului mondial și a transformat-o pe Nadia Comăneci într-o legendă recunoscută pe toate continentele.

La aproape cinci decenii de la acel moment, numele său continuă să fie asociat cu excelența, perseverența și performanța la cel mai înalt nivel.

Ediția din acest an a Sports Festival s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 11-14 iunie și a adus împreună unele dintre cele mai importante nume din sportul românesc și internațional.

Printre invitații speciali s-a numărat și Simona Halep, care a disputat sâmbătă meciul oficial de retragere din activitate, un moment emoționant pentru fanii tenisului românesc.

Potrivit cofondatorului festivalului, Patrick Ciorcilă, aproximativ 50.000 de persoane au participat zilnic la eveniment, ceea ce confirmă interesul tot mai mare al publicului pentru sport și activități dedicate unui stil de viață sănătos.

Festivalul le-a oferit copiilor și adulților posibilitatea de a testa zeci de discipline sportive, de a participa la demonstrații și de a interacționa direct cu campioni care au scris istorie în sportul mondial.