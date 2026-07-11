Cu milioane în conturi, Rafael Nadal a ales un alt drum. Ce construiește după finalul carierei sportive

În ciuda unei averi estimate la 220 de milioane de dolari, Rafael Nadal spune că nu își dorește o viață fără obiective după retragerea din tenis. Fostul lider mondial afirmă că nu este obișnuit să înceapă ziua fără un plan, motiv pentru care s-a concentrat pe dezvoltarea unor proiecte de afaceri, inclusiv un lanț de hoteluri.

După mai bine de două decenii petrecute în competițiile de top, sportivul spaniol și-a încheiat cariera profesionistă în noiembrie 2024, lăsând în urmă una dintre cele mai importante performanțe din istoria tenisului.

Nadal a câștigat 22 de turnee de Grand Slam, are un record de 14 trofee la Roland Garros, a ocupat poziția de numărul 1 mondial timp de 209 săptămâni și și-a construit o avere considerabilă din premii, contracte comerciale și investiții.

În loc să se retragă complet din viața publică, Nadal a ales să își dedice timpul unor noi proiecte. „Nu sunt genul de om căruia îi place să se trezească dimineața și să nu știe ce să facă”, a declarat Nadal pentru CNBC săptămâna trecută. „Scopul meu era să continui.”

Fostul jucător a precizat că familia rămâne o prioritate, inclusiv timpul petrecut alături de cei doi copii ai săi, însă a subliniat că munca face parte din stilul său de viață. „dar îmi place să muncesc”.

Nadal consideră că experiența acumulată în anii petrecuți în hoteluri în timpul carierei sportive l-a ajutat să își construiască propriul brand în domeniul ospitalității. „În același mod în care mi-am construit o moștenire pe teren, acum este momentul să construiesc o moștenire în afara acestuia.”

Recent, Nadal a inaugurat al patrulea hotel Zel în Fuerteventura, o proprietate situată pe malul mării, destinată adulților, în Insulele Canare. Sportivul a explicat că alegerea acestui domeniu a venit natural după o carieră în care a petrecut o mare parte din timp cazat în hoteluri.

„Asta am făcut jumătate din viața mea și știu ce îmi place cel mai mult”, a spus el.

Brandul Zel Hotels a fost lansat în 2022, printr-un parteneriat cu Meliá Hotels International. Primul hotel al mărcii, ZEL Mallorca, a fost deschis un an mai târziu, iar ulterior compania și-a extins activitatea pe Costa Brava, în Spania, și în Punta Cana, în Republica Dominicană.

Hotelurile reprezintă doar o componentă a activităților dezvoltate de Nadal după retragerea din tenis. Portofoliul său de afaceri include domenii precum ospitalitatea, educația și sportul, multe dintre proiecte fiind gestionate prin compania familiei sale, Aspemir.

„Acesta este, desigur, un proiect pe viață pentru mine, foarte personal, dar, în același timp, compania a crescut în ultimii doi ani și am simțit că avem nevoie de ajutor pentru a continua să creștem și să ne extindem”, a adăugat Nadal.

Înainte de dezvoltarea brandului hotelier, Nadal a lansat în 2016 Academia Rafa Nadal din Mallorca, un centru dedicat pregătirii jucătorilor de tenis. Proiectul s-a extins ulterior într-o rețea de academii și centre sportive internaționale, cu locații în Mexic, Grecia, Kuweit, Hong Kong și Republica Dominicană.

În 2025, Nadal a vândut 44,9% din academie către compania de investiții private GPF Capital. Tranzacția i-a permis să păstreze o participație majoritară de 55,1% și i-a adus aproximativ 94 de milioane de euro, echivalentul a 107 milioane de dolari.

Nadal nu este singurul sportiv de top care a continuat activitatea după retragere. Roger Federer, retras din tenis în 2022 după o carieră cu 20 de titluri de Grand Slam, s-a concentrat pe investiții și contracte comerciale. Participația sa estimată la 3% în compania elvețiană de echipament sportiv On a contribuit la creșterea semnificativă a averii sale.

Și alți antreprenori și personalități publice au vorbit despre dificultatea de a renunța complet la muncă după atingerea succesului financiar.

Fondatorul Wingstop din Marea Britanie, Tom Grogan, a devenit multimilionar la 32 de ani după vânzarea unei participații majoritare în companie pentru aproximativ 532 de milioane de dolari. El a declarat că lipsa unui obiectiv profesional a fost dificil de gestionat și că intenționa să înceapă un nou proiect de afaceri.

„Nu pot trăi viața stând pe o plajă”, a declarat el. „Cred că avem nevoie de ceva care să ne ocupe mintea, să ne provocăm. Avem nevoie de un scop în fiecare zi pentru care să ne trezim, lucru pe care nu îl avem acum.”

Martha Stewart, cunoscută ca prima femeie miliardară din Statele Unite care și-a construit singură averea, a vorbit în repetate rânduri despre faptul că nu intenționează să se retragă.

„Pensionarea nu este o opțiune”, a declarat ea pentru Fortune la 84 de ani, lansând simultan două noi mărci de produse de îngrijire a pielii și lenjerie de pat.

Stewart a explicat că, în timp ce alte persoane de vârsta sa aleg activități recreative, ea își începe ziua la ora 4 dimineața, participă la activități de stimulare intelectuală și la cursuri de pilates, apoi continuă cu munca la fermă și gestionarea afacerilor sale.

Un alt exemplu este Kathryn Bricken, fondatoarea Doughlicious, care și-a reluat activitatea antreprenorială la 50 de ani. Ea a lucrat intens pentru dezvoltarea companiei de produse pe bază de aluat de prăjituri și a continuat să fie implicată în activitate chiar și după mai mulți ani de la lansare. „A fi fondator este o responsabilitate 24/7”, a declarat ea.