După reducerea suspendării inițiale de patru ani la doar nouă luni, Halep a revenit pe teren, Simona Halep nu a mai reușit să atingă performanțele din trecut. Ultimul meci din cariera sa a avut loc la Transylvania Open, în fața italiencei Lucia Bronzetti, și s-a încheiat cu o înfrângere 1-6, 1-6.

Simona a decis retragerea în acel moment, simțind că locul ei în competiții nu mai era acolo și confruntându-se cu probleme fizice, inclusiv o accidentare la genunchi. Primii care au aflat vestea au fost părinții săi, cărora le-a comunicat că a venit momentul să se oprească. Această decizie nu a fost pusă niciodată la îndoială de sportivă, care a considerat că este alegerea corectă pentru ea.

„M-am gândit mult când să iau decizia, când să joc ultimul meci, dar, desigur, nu am decis când am intrat pe teren să o înfrunt pe Lucia în acea zi. Pur și simplu simțeam că locul meu nu mai e acolo. Mă simțeam foarte departe fizic, mi-am accidentat genunchiul care încă mă durea. După ce am pierdut primul set, am luat o decizie și am spus: După asta mă opresc! Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus: Gata, vreau să mă opresc! Nimeni nu știa că acela va fi ultimul meci. Nu mi-am pus niciodată la îndoială decizia, niciodată. Probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum mă gândesc la asta și știu că am făcut ceea ce am simțit, fără îndoială a fost cel mai bine”, a relatat ea, potrivit Punto de Break.

Simona Halep a subliniat că tenisul nu i-a făcut niciodată rău și că i-a oferit doar momente bune, iar problema legată de dopaj a fost una personală, ulterior clarificată și dovedită neîntemeiată. Deși îi este uneori dor de teren, ea se bucură de viața fără stresul jocurilor și fără anxietatea de dinaintea meciurilor. Emoțiile intense au făcut parte din parcursul ei, iar sportiva le-a acceptat ca parte a experienței sale.

„Tenisul nu mi-a făcut niciodată rău, absolut nimic rău. Mi-a oferit doar lucruri și momente bune. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, și a fost doar pentru mine, fără să fac vreo greșeală. Din fericire, totul a fost dovedit apoi. Tenisul nu are nicio legătură cu asta, așa că încă am o pasiune pentru el. Sincer, mi-e puțin dor de tenis, mi s-a făcut pielea de găină când am intrat pe terenul central la WTA Finals. Totuși, recunosc că trăiesc mai bine fără stresul jocurilor. Nu mai sufăr de acea durere de stomac înainte de jocuri, care m-a omorât. Emoțiile mari m-au afectat pe teren, dar asta făcut parte din mine și a trebuit să le accept”, a mai mărturisit Simona.

În privința carierei și a succeselor, Halep afirmă că nu regretă nimic. Ea este mândră de modul în care a gestionat atât eșecurile, cât și succesele și de felul în care s-a descurcat în fața presiunilor unei cariere de top, crescând într-o țară mică. Dedicarea totală față de tenis i-a permis să obțină 582 de victorii și să înregistreze 242 de înfrângeri, acumulând un premiu total de 42.236.418 dolari.

„Nu regret nimic, fiecare greșeală pe care am făcut-o am acceptat-o. Sunt mândră de toate lucrurile bune pe care le-am făcut, dar mai ales de modul în care am gestionat toate eșecurile și succesele mele. Când crești într-o țară mică și ai mult succes, nu știi cum să gestionezi situația la început. Astăzi văd că m-am descurcat foarte bine, nu m-am schimbat prea mult, așa că sunt foarte mândră. Acum îmi dau seama că mi-am dedicat toată viața acestui lucru, așa că nu regret nimic”, a concluzionat Halep.

Acești bani i-au permis să-și dezvolte mai multe afaceri, inclusiv un hotel la Poiana Brașov, consolidându-și succesul și în afara terenului de tenis. Astfel, retragerea Simonei Halep marchează nu doar sfârșitul unei cariere excepționale, ci și începutul unei noi etape în viața sa personală și profesională.