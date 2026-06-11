Moment special pentru Simona Halep: distincție importantă la Cluj-Napoca

Simona Halep a fost desemnată, joi, 11 iunie, „Cetățean de onoare” al municipiului Cluj-Napoca, distincție acordată fostului lider mondial WTA și dublă câștigătoare de Grand Slam, la Roland Garros și Wimbledon. Titlul marchează recunoașterea performanțelor sale din tenisul internațional, dar și a modului în care a reprezentat România pe marile arene sportive ale lumii.

În același context, Simona Halep a primit diploma de Cetățean de Onoare, ca semn de apreciere pentru rezultatele obținute în sportul mondial. Momentul a fost dedicat evidențierii contribuției sale la imaginea României în competițiile internaționale de top și a impactului avut asupra publicului.

Titlul a fost acordat în timpul conferinței „Curajul de a continua”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. La eveniment au fost prezenți primarul Emil Boc, viceprimarul Dan Tarcea și rectorul UMF, Anca Buzoianu.

Mesajul Simonei Halep: Fosta mare campioană a transmis un mesaj de mulțumire și a vorbit despre legătura sa cu orașul Cluj-Napoca, pe care l-a descris ca un loc apropiat sufletului său. Sportiva a menționat că a revenit constant în oraș de-a lungul ultimului deceniu și că a fost primită mereu cu căldură.

„Vă mulțumesc și sunt onorată de acest titlu! Clujul a fost acasă pentru mine după cum știm cu toții. De 10 ani vin aici cu sufletul deschis și am fost primită călduros de fiecare dată. Vreau să vă mulțumesc pentru tot! Meciul de retragere este o desprindere emoțională de ceea ce am făcut toată viața și mă bucur că are loc aici, alături de atâtea suflete frumoase, care m-au sprijinit mereu. Am fost copleșită de toate cuvintele frumoase”, a precizat Simona Halep.

Primarul Emil Boc a subliniat importanța momentului și a vorbit despre rolul Simonei Halep în promovarea orașului Cluj-Napoca la nivel internațional. Acesta a evidențiat faptul că prezența sportivei a atras de-a lungul anilor un număr semnificativ de spectatori în Sala Polivalentă.

„Vreau să felicit UMF pentru această inițiativă, care va marca istoria la Cluj-Napoca. Ne-a fost oferită șansa și onoarea de a înmâna titlul de Cetățean de onoare Simonei Halep. Rar avem o asemenea oportunitate să putem celebra o astfel de personalitate a sportului mondial. De peste 10 ani, Simona Halep este parte și a identității Clujului, aducând mii de oameni în Sala Polivalentă”, a declarat Emil Boc.

„Îți mulțumim Simona! Ai fost mereu alături de noi și ne-ai ajutat să facem din Cluj un loc la care să se uite tot mapamondul. Îți mulțumim că ai ales să te retragi aici, la Cluj-Napoca! Omul Simona Halep inspiră generații de tineri și va inspira zeci de generații de români”, a spus primarul Clujului.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Anca Buzoianu, a evidențiat importanța momentului pentru comunitatea academică și valoarea sportivă a fostului lider mondial. Aceasta a subliniat că realizările Simonei Halep sunt cunoscute la nivel internațional, iar influența sa depășește zona performanței sportive.