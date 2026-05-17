Fosta lideră mondială din tenisul feminin și dublă campioană de Grand Slam a rememorat recent scandalul de dopaj care a dus la suspendarea sa în 2023, după ce a fost depistată pozitiv pentru o substanță interzisă.

Suspendarea inițială primită de Simona Halep a fost de patru ani. Sportiva a contestat decizia, iar în 2024 perioada de suspendare a fost redusă la nouă luni de către Curtea de Arbitraj Sportiv.

În 2026, la aproape un an de la retragerea din activitate, Simona Halep a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în acea perioadă și despre modul în care a ales să continue lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

Fosta lideră mondială din tenisul feminin și dublă campioană de Grand Slam a explicat că a mers mai departe pentru că era convinsă că nu făcuse nimic greșit și că a reușit să depășească numeroase obstacole și momente extrem de dificile.

„Sper ca oamenii să rețină faptul că, în această perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt și nu am renunțat niciodată. Pentru că știam 100% că nu făcusem nimic greșit, am avut curajul și determinarea de a continua până la capăt, depășind chiar și multe obstacole și momente foarte dificile”, a spus Halep, potrivit Essentialy Sports.

Halep a mai spus că nu a simțit nevoia să convingă pe toată lumea de nevinovăția sa. Ea a precizat că oamenii care o cunosc și care i-au fost aproape de-a lungul carierei înțeleg cine este și cât respect a avut întotdeauna pentru tenis.

„Nu am simțit niciodată nevoia să conving pe toată lumea. Oamenii care mă cunosc, care mi-au fost alături de-a lungul carierei și care știu cât respect am avut întotdeauna pentru acest sport, înțeleg cine sunt eu ca persoană”, a mai spus Simona Halep.

Fostul lider WTA a declarat că unul dintre cele mai importante momente de ușurare a fost atunci când un tribunal independent a stabilit oficial că nu a luat nimic în mod intenționat. În opinia sa, acel moment a avut o importanță majoră deoarece concluzia nu mai reprezenta doar propria sa versiune, ci o decizie oficială consemnată în scris.

„În acel moment, nu mai era doar cuvântul meu, era ceva stabilit oficial, în scris”, a subliniat fosta lideră mondială.

În perioada suspendării, Simona Halep a beneficiat de sprijinul multor persoane, însă a avut parte și de critici. Revenirea în circuit nu a fost una de succes pentru sportiva română. În 2024, aceasta a reușit să câștige un singur meci, iar la Transylvania Open și-a anunțat retragerea din carieră.

Simona Halep urmează să dispute meciul oficial de retragere pe 13 iunie 2026, în Cluj-Napoca.