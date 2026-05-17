Din cuprinsul articolului

Fosta lideră mondială din tenisul feminin și dublă campioană de Grand Slam a rememorat recent scandalul de dopaj care a dus la suspendarea sa în 2023, după ce a fost depistată pozitiv pentru o substanță interzisă.

Simona Halep vorbește despre cele mai dificile momente ale suspendării sale

Suspendarea inițială primită de Simona Halep a fost de patru ani. Sportiva a contestat decizia, iar în 2024 perioada de suspendare a fost redusă la nouă luni de către Curtea de Arbitraj Sportiv.

În 2026, la aproape un an de la retragerea din activitate, Simona Halep a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în acea perioadă și despre modul în care a ales să continue lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

Fosta lideră mondială din tenisul feminin și dublă campioană de Grand Slam a explicat că a mers mai departe pentru că era convinsă că nu făcuse nimic greșit și că a reușit să depășească numeroase obstacole și momente extrem de dificile.

Taxa de drum în 2026. Cât plătesc românii față de șoferii din Ungaria, Bulgaria, Austria, Franța și Italia
Taxa de drum în 2026. Cât plătesc românii față de șoferii din Ungaria, Bulgaria, Austria, Franța și Italia
Costurile pentru birourile moderne cresc puternic în 2026. Taxele și salariile pun presiune pe chiriași
Costurile pentru birourile moderne cresc puternic în 2026. Taxele și salariile pun presiune pe chiriași

„Sper ca oamenii să rețină faptul că, în această perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt și nu am renunțat niciodată. Pentru că știam 100% că nu făcusem nimic greșit, am avut curajul și determinarea de a continua până la capăt, depășind chiar și multe obstacole și momente foarte dificile”, a spus Halep, potrivit Essentialy Sports.

Simona Halep
SURSĂ FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim – Simona Halep

Halep spune că nu a simțit nevoia să convingă pe toată lumea de nevinovăția sa

Halep a mai spus că nu a simțit nevoia să convingă pe toată lumea de nevinovăția sa. Ea a precizat că oamenii care o cunosc și care i-au fost aproape de-a lungul carierei înțeleg cine este și cât respect a avut întotdeauna pentru tenis.

„Nu am simțit niciodată nevoia să conving pe toată lumea. Oamenii care mă cunosc, care mi-au fost alături de-a lungul carierei și care știu cât respect am avut întotdeauna pentru acest sport, înțeleg cine sunt eu ca persoană”, a mai spus Simona Halep.

Fostul lider WTA a declarat că unul dintre cele mai importante momente de ușurare a fost atunci când un tribunal independent a stabilit oficial că nu a luat nimic în mod intenționat. În opinia sa, acel moment a avut o importanță majoră deoarece concluzia nu mai reprezenta doar propria sa versiune, ci o decizie oficială consemnată în scris.

 „În acel moment, nu mai era doar cuvântul meu, era ceva stabilit oficial, în scris”, a subliniat fosta lideră mondială.

În perioada suspendării, Simona Halep a beneficiat de sprijinul multor persoane, însă a avut parte și de critici. Revenirea în circuit nu a fost una de succes pentru sportiva română. În 2024, aceasta a reușit să câștige un singur meci, iar la Transylvania Open și-a anunțat retragerea din carieră.

Simona Halep urmează să dispute meciul oficial de retragere pe 13 iunie 2026, în Cluj-Napoca.