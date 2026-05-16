O performanță de excepție pe banca tehnică a echipei Inter Milano readuce numele României în prim-planul sportului internațional, printr-un succes absolut remarcabil obținut de Cristi Chivu într-un campionat de top.

Cristi Chivu, fost căpitan al echipei naționale, a reușit o performanță istorică chiar din primul său sezon în calitate de antrenor principal la conducerea formației Inter Milano. Tehnicianul român a demonstrat o capacitate deosebită de mobilizare a elevilor săi în momentele decisive.

Jucătorii au arătat un spirit de luptă excepțional pe gazon, comportându-se ca niște adevărați războinici. Eforturile lor au fost pe deplin recompensate la finalul acestui sezon, când gruparea milaneză a cucerit marele event în Serie A, adjudecându-și atât trofeul Cupei Italiei, cât și titlul de campioni.

În urma triumfului din Cupă, antrenorul a fost întrebat de jurnaliști ce notă le-ar acorda fotbaliștilor pentru determinarea demonstrată. Cristi Chivu nu a ezitat și a afirmat că le acordă nota zece tuturor elevilor săi.

Pentru a-și argumenta decizia, el a făcut o trimitere simbolică la istoria sportului mondial, amintind că primul zece perfect din istoria gimnasticii a fost obținut tot de o româncă, legendara Nadia Comăneci. Tehnicianul a subliniat că, din acest motiv, le oferă nota zece tuturor, ca semn de recunoaștere pentru efortul lor monumental pe parcursul competiției.

„Primul 10 din istoria gimnasticii a fost obținut de Nadia Comăneci, și era româncă… Așa că le dau și eu 10 tuturor!”, le-a spus Cristi Chivu jurnaliștilor italieni.

Această declarație nu a rămas fără ecou. Direct din Statele Unite, marea campioană Nadia Comăneci și-a exprimat public recunoștința și admirația profundă față de antrenorul român.

Fosta gimnastă i-a mulțumit lui Cristi Chivu pentru faptul că și-a amintit de ea într-un moment de sărbătoare și a evidențiat că acesta este un antrenor de nota zece, reprezentând o mândrie pentru întreaga Românie.

Ea a relatat că l-a întâlnit pe Chivu la diverse evenimente și a remarcat că el a fost întotdeauna o figură extrem de iubită în țară.

Nadia Comăneci a adăugat că a aflat despre noul succes prin intermediul rețelelor sociale și că este o veste extraordinară să observe ce reușită formidabilă are, mai ales în primul an ca principal. Ea l-a descris pe fostul fotbalist ca fiind un om amabil și umil, dar care posedă un caracter puternic, esențial pentru gestionarea unui grup mare de jucători, potrivit Gazzetta dello Sport.

„Este un adevărat antrenor de nota 10. Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost excepțional, este o mândrie pentru toată România. L-am întâlnit de câteva ori la diverse evenimente dedicate sportului, a fost mereu foarte iubit în România. Am văzut pe Instagram despre noua cupă câștigată, este o veste extraordinară să văd ce succes formidabil are, mai ales în primul său an ca antrenor principal. În general, este un băiat foarte amabil și foarte umil. L-am ascultat vorbind în acest nou rol prin intermediul rețelelor sociale, de aici, din Statele Unite ale Americii, și se vede că are un caracter puternic, necesar pentru a gestiona un grup mare de jucători. Cred că marile momente din sport pot inspira generații diferite și că anumite cifre pot deveni simboluri. Nota 10 perfectă nu este doar un număr, ci un exemplu: înseamnă muncă asiduă, curaj și reziliență, exact ceea ce are nevoie și o mare echipă de fotbal precum Inter pentru a câștiga. Pentru mine este minunat că Chivu s-a gândit la asta într-un moment de sărbătoare”, a afirmat Nadia Comăneci despre Cristi Chivu.

În plus, legenda gimnasticii a explicat că marile momente din sport inspiră generații diferite, precizând că nota zece reprezintă muncă asiduă, curaj și reziliență.

În final, Nadia Comăneci a transmis că se simte mândră de tehnicianul care a devenit Cristi Chivu, un român care a muncit din greu în străinătate și care acum transmite noilor generații valorile noastre fundamentale.

„Să spunem așa: la fel ca jucătorii săi, și Cristian este un antrenor de nota 10. La urma urmei, ca și mine, este un român care trăiește în străinătate, care a muncit din greu pentru a ajunge unde a ajuns ca jucător și care acum transmite noilor generații aceleași valori pe care le-a învățat din rădăcinile noastre. Îl admir și sunt atât de mândră de el. De persoana minunată care este și de marele antrenor care a devenit. Dincolo de rezultatele extraordinare obținute, Chivu este pur și simplu un băiat de nota 10!”, a încheiat Nadia Comăneci.

La Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, din 1976, Nadia Comăneci a scris istorie și a schimbat gimnastica mondială pentru totdeauna la vârsta de doar 14 ani. Ea a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10.00 într-o competiție olimpică.

Povestea din spatele acestui moment este una absolut fascinantă și a rămas legendară din mai multe motive. Pe 18 iulie 1976, în timpul competiției pe echipe, Nadia a executat un exercițiu impecabil la paralele inegale. Publicul a rămas înmărmurit, iar arbitrii au decis în unanimitate că prestația nu a avut niciun defect.

Când a venit momentul afișării notei, a urmat un moment de confuzie totală: pe tabela electronică din Arena Forum a apărut nota 1.00.

Compania elvețiană Omega, cea care fabricase tabelele oficiale, întrebase organizatorii înainte de Olimpiadă dacă este nevoie de spațiu pentru patru cifre (pentru a putea afișa 10.00). Organizatorilor li s-a spus că un 10 perfect este imposibil din punct de vedere tehnic și uman în gimnastică, așa că computerul fusese programat să afișeze maximum trei cifre (adică nota maximă 9.95). Tabela pur și simplu nu avea spațiu fizic pentru a arăta nota 10, așa că a arătat „1.00”.

Bela Karolyi, antrenorul Nadiei, a mers furios la juriu să ceară explicații, moment în care un arbitru suedez i-a arătat zece degete și i-a strigat: „Nu e 1, e 10!”. Crainicul sălii a anunțat oficial nota maximă, declanșând uralele spectatorilor.

La acea ediție a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci nu s-a oprit la un singur 10 perfect. Ea a obținut de 7 ori nota 10 pe parcursul competiției de la Montreal.

Datorită acestor performanțe uluitoare, românca a plecat acasă cu: