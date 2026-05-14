Executivul a aprobat modernizarea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, din județul Bacău, orașul în care s-a născut și s-a format Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care a subliniat că proiectul vine într-un moment simbolic, în anul în care se împlinesc 50 de ani de la performanța istorică obținută de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

„Modernizăm și extindem baza sportivă a clubului sportiv în care s-a antrenat Nadia Comaneci! În acest an, în care celebrăm 50 de ani de la performanța istorică înregistrată, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a decis finanțarea reabilitării bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Oneşti, localitate unde s-a născut și s-a antrenat marea gimnastă”.

Ministrul Dezvoltării a explicat că infrastructura actuală a complexului sportiv se află într-o stare avansată de degradare, după ani în care nu au fost realizate intervenții majore de modernizare.

„Baza sportivă de la Onești este un reper al performanței sportive și un centru important pentru formarea tinerelor generații, însă infrastructura acesteia se află într-un stadiu avansat de degradare, cauzat de uzură și de lipsa unor intervenții majore de modernizare. Decizia de astăzi a Guvernului înseamnă că acest complex va fi reabilitat și extins în acest an în care celebrăm 50 de ani de la performanța istorică înregistrată, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, de Nadia Comăneci”, a precizat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Proiectul aprobat de Guvern prevede restructurarea și extinderea întregului complex sportiv din Onești. Obiectivul va fi organizat în nouă corpuri și va include facilități adaptate standardelor europene pentru pregătirea sportivilor.

Potrivit autorităților, baza sportivă va beneficia de o sală de gimnastică modernizată și complet dotată, o sală pentru haltere și lupte grele, teren de tenis, dar și spații destinate recuperării sportivilor și antrenorilor.

În același timp, proiectul include spații de cazare și masă pentru sportivi, vestiare, zone administrative, sală de conferințe și un muzeu dedicat performanței sportive și istoriei complexului din Onești.

Valoarea totală a investiției depășește 122 de milioane de lei, iar durata estimată pentru realizarea proiectului este de doi ani. Din acest interval, patru luni sunt rezervate pentru etapa de proiectare.

„Prin această investiție, încurajăm sportul de performanță și creăm infrastructura necesară pentru copii și tineri, viitorii campioni ai României”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Oficialul a susținut că proiectul va avea efecte nu doar în zona sportivă, ci și la nivel economic și educațional, prin atragerea de competiții și dezvoltarea activităților locale.

„Proiectul are impact social și educațional, încurajează sportul de performanță și va avea importanță turistică și economică. Copiii și tinerii vor avea infrastructura necesară pentru sporturi de performanță în care România are o tradiție bogată”, a conchis ministrul.

După aprobarea Guvernului, autoritățile pot începe procedura de achiziție publică pentru desemnarea proiectantului și a constructorului, etapă care va fi urmată de demararea efectivă a lucrărilor de modernizare.

Tabel. Principalele informații despre investiția în baza sportivă unde s-a antrenat Nadia Comăneci: