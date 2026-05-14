Pe 1 august 2026, stadionul care a găzduit gloria gimnasticii românești va deveni din nou centrul atenției mondiale. Nadia Comăneci, care la doar 14 ani rescria codul de punctaj al Jocurilor Olimpice de vară, a confirmat participarea la evenimentele aniversare organizate în Quebec.

Într-un mesaj video emoționant, transmis în limba franceză, campioana a subliniat legătura indisolubilă cu orașul canadian:

„Montreal ocupă un loc foarte special în inima mea și sunt profund emoționată să văd că, după 50 de ani, această amintire este încă vie. Nu aș rata această sărbătoare pentru nimic în lume.”

Cel mai spectaculos moment al festivităților va fi „Marea adunare Nadia”. Organizatorii au remarcat un fenomen sociologic fascinant: succesul din 1976 a declanșat un val masiv de botezuri, numele „Nadia” devenind unul dintre cele mai populare în Canada acelor ani.

Cine poate participa?

Organizatorii caută femei cu numele Nadia, născute în perioada de vârf a „Nadiamaniei” ( 1976–1978 ).

În Quebec există în prezent aproximativ 1.800 de femei cu acest nume.

Dintre cele înscrise pe site-ul oficial Montreal Olympique, 50 de câștigătoare vor fi selectate pentru a o întâlni personal pe Nadia Comăneci în cadrul ceremoniei.

„În ’76, toată lumea era îndrăgostită de Nadia. Toată lumea a început să-și numească copiii astfel, așa că ne-am dat seama că acum există o întreagă generație care îi poartă numele”, a explicat Véronique Doucet, managerul general al centrului administrativ Parc Jean-Drapeau.

Comitetul Olimpic Canadian a pregătit un program dens, menit să demonstreze că moștenirea Jocurilor din ’76 este mai vie ca niciodată:

Concertul Aniversar: Va avea loc în afara Stadionului Olimpic și va include prestația rapperului Loud, care a compus o piesă specială pentru acest jubileu. Expoziții și Tururi Ghidate: Chiar dacă Arena Principală (celebra „Big Owe”) este în renovare până în 2028 pentru înlocuirea acoperișului, Parcul Olimpic rămâne deschis pentru turiști. Competiții de Elită: Evenimentul va fi precedat de selecțiile naționale de natație (iunie) și Cupa Mondială de sprint canoe ICF (iulie).

Stadionul Olimpic din Montreal are o istorie controversată, fiind poreclit mult timp „Marea Datorie” din cauza costurilor care au depășit bugetul inițial cu un miliard de dolari. Cu toate acestea, oficialii canadieni susțin că orașul a depășit imaginea negativă.

Chantal Rouleau, ministru responsabil pentru regiunea Montreal, afirmă că Jocurile au transformat orașul într-o metropolă de clasă mondială. Mai mult, Montreal este acum un model de bune practici pentru orașe precum Paris sau Milano în ceea ce privește utilizarea infrastructurii olimpice la zeci de ani după închiderea competiției.

Pentru români, prezența Nadiei la Montreal în 2026 reprezintă o confirmare a valorii universale a sportului nostru. „Marea adunare Nadia” nu este doar un omagiu adus unei gimnaste, ci celebrarea unui moment care a unit lumea și a oferit un nume unei întregi generații de femei.