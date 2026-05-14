Deși Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 par o amintire îndepărtată, valoarea inestimabilă a numelui Nadia Comăneci rămâne un etalon de neatins. În acest context, familia Lucescu a ales să onoreze împlinirea a jumătate de secol de excelență printr-o strategie de „gift-giving” corporativ care subliniază respectul între elite.

Matei Lucescu, reprezentantul noii generații de antreprenori a familie, a lansat o ediție limitată de doze de bere Grivița, cu o estetică retro a anilor ’70, dedicată exclusiv campioanei.

Proiectul are la bază un transfer de valori rar întâlnit în mediul de business actual. Pasiunea lui Matei pentru acest demers a fost alimentată de bunicul său, legendarul antrenor Mircea Lucescu, care i-a transmis respectul pentru sacrificiul și performanța absolută.

Din punct de vedere economic, mișcarea este una de conservare a exclusivității. Matei Lucescu a subliniat caracterul non-comercial al inițiativei:

Distribuție zero: Produsul nu va fi comercializat și nu va apărea pe rafturile retailerilor.

Serie „Extraordinar de limitată”: Au fost produse doar câteva cutii, exclusiv pentru consumul propriu și ca dar pentru Nadia Comăneci.

Design de colecție: Grafica retro amintește de perioada în care România a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale.

Într-o economie globalizată, astfel de inițiative arată maturitatea antreprenoriatului românesc. Familia Lucescu, prin brandul Bere Grivița, nu vinde doar un produs, ci participă la construcția unei identități naționale.

Faptul că două nume de acest calibru — Nadia și Lucescu — se întâlnesc într-un punct comun (Fabrica de Bere Grivița) oferă un semnal de stabilitate și continuitate a valorilor de elită.

Performanța de la Montreal rămâne un activ de preț, iar capacitatea noii generații de antreprenori de a recunoaște și onora aceste simboluri este esențială pentru sănătatea culturală și economică a României. Și, cine știe, poate în curând vom avea și noi posibilitatea de a achiziționa o bere Nadia produsă la Grivița, mai ales că Nadia a afirmat că, din când în când, se mai răsfață cu o bere, bineînțeles în cantitate moderată, în zilele călduroase de vară.