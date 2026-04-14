Familia lui Mircea Lucescu subliniază, încă din debutul mesajului public, că nu a traversat singură perioada de doliu, evidențiind amploarea solidarității venite din partea societății. Reacțiile au venit din toate mediile – de la suporteri și colegi de breaslă până la instituții publice și reprezentanți ai mediului privat.

În scrisoarea deschisă, apropiații antrenorului evidențiază contribuția organizatorică și umană a celor implicați în desfășurarea ceremoniei funerare. Aceștia transmit recunoștință pentru modul în care evenimentul a fost gestionat, într-un context încărcat emoțional.

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria aşa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esenţial pentru familie şi o expresie autentică a respectului faţă de tot ceea ce a însemnat el ca om şi ca profesionist”, se arată în mesajul transmis de familie.

Familia lui Mircea Lucescu detaliază rolul esențial al mai multor instituții care au asigurat organizarea impecabilă a funeraliilor. Printre acestea se numără Biserica Ortodoxă Română, Guvernul României și Federația Română de Fotbal (FRF), alături de alte structuri administrative și operative.

De asemenea, familia a menționat implicarea structurilor de ordine publică, precum Poliția Română și Jandarmeria Română, care au asigurat desfășurarea în condiții optime a ceremoniei.

„În mod deosebit, dorim să aducem mulţumiri:

Bisericii Ortodoxe Române şi întâi-stătătorilor ei, Bisericii „Sfântul Elefterie”, precum şi preoţilor şi Corului Tronos, care au oficiat şi au dat profunzime slujbei de înmormântare; Guvernului României, prin instituţiile sale; Federaţiei Române de Fotbal, care, prin preşedintele ei, domnul Răzvan Burleanu, şi membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă şi sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naţionale; Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum şi Regimentului de Gardă şi Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Comenduirii Garnizoanei Bucureşti; Poliţiei Române, precum şi structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Brigăzii Rutiere Bucureşti, pentru profesionalismul, promptitudinea şi sprijinul esenţial acordat în asigurarea bunei desfăşurări a ceremoniei; Jandarmeriei Române, prin Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru sprijinul acordat şi implicarea în asigurarea ordinii şi desfăşurării în condiţii optime a ceremoniei; Serviciului de Ambulanţă privată Sanador, pentru sprijinul acordat şi implicarea profesională în asigurarea asistenţei medicale pe întreaga durată a ceremoniei; Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Investiţii, pentru punerea la dispoziţie a Stadionului Arena Naţională şi a tuturor facilităţilor necesare pe perioada desfăşurării evenimentului; Personalului Secţiei de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti; Administraţiei Cimitirului Bellu; Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securităţii; Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul şi dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului”.

În partea finală a scrisorii, familia lui Mircea Lucescu transmite un mesaj profund personal, în care descrie modul în care sprijinul colectiv a contribuit la depășirea momentelor dificile. Aceștia insistă asupra sentimentului de comunitate și asupra faptului că nu au fost singuri în fața pierderii.

Declarația este formulată într-un registru emoțional puternic, dar păstrează tonul demn și recunoscător care caracterizează întregul document.