Ceremonia de înmormântare a lui Mircea Lucescu a început la Biserica Elefterie și este estimată să dureze aproximativ două ore. Fostul mare antrenor urmează să fie înmormântat la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Cortegiul funerar a plecat de la Arena Națională, fiind însoțit de echipaje de poliție, și a ajuns la biserică, unde sunt prezenți, printre alții, Gheorghe Hagi, Mircea Rednic, Dănuț Lupu și Ionel Gane.

După încheierea slujbei, sicriul acoperit cu drapelul României va fi transportat către Cimitirul Bellu, pe traseul: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bulevardul Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției, urmând ca ceremonia de înhumare să înceapă la ora 12:20.

În ultimele două zile, Arena Națională a fost scena unor momente emoționante, în care suporteri, foști jucători, oficiali și oameni din toate colțurile țării au venit să-și ia rămas-bun de la antrenorul care a influențat decisiv fotbalul românesc și internațional.

Fluxul constant de oameni a confirmat impactul uriaș pe care „Il Luce” l-a avut de-a lungul carierei sale, nu doar prin trofeele câștigate, ci și prin generațiile de fotbaliști pe care le-a format.

Ceremoniile funerare vor începe vineri dimineață, când cortegiul funerar va pleca de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba religioasă este programată la ora 10:00. Participarea în biserică este limitată strict la familie și invitații apropiați.

Începând cu ora 09:00, cortegiul funerar va urma traseul: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

Pentru evitarea blocajelor în trafic, autoritățile au recomandat rute alternative:

Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei

Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității

Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor

Ultima parte a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul va fi precedat de acordarea onorurilor militare, un gest simbolic prin care sunt recunoscute meritele excepționale ale fostului antrenor.

Înhumarea propriu-zisă este programată la ora 13:10. Accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat, conform dorinței familiei, ceea ce înseamnă că ceremonia finală va avea un caracter mai restrâns.

Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Dispariția sa a generat un val de reacții în lumea sportului, atât în România, cât și pe plan internațional.

Ultimul meci din cariera sa a avut loc pe 26 martie, când naționala României a fost învinsă de Turcia, scor 0-1, în barajul pentru Cupa Mondială, un moment care a marcat finalul unei cariere impresionante.

Cu o carieră de peste șase decenii, „Il Luce” rămâne unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria fotbalului mondial. A pregătit echipe de top și a influențat profund stilul de joc al mai multor generații.

Palmaresul său impresionant include 35 de trofee, performanță care îl plasează pe locul al treilea în clasamentul celor mai titrați antrenori din lume. Dincolo de cifre, însă, moștenirea sa este definită de disciplina, viziunea și capacitatea de a construi echipe competitive la cel mai înalt nivel.

Dispariția lui Mircea Lucescu lasă un gol uriaș în fotbalul românesc, dar și o moștenire care va continua să inspire generații întregi.