Premierul Ilie Bolojan a fost prezent în Joia Mare pe Arena Națională, acolo unde a adus un omagiu regretatului antrenor Mircea Lucescu.

Ulterior, acesta a publicat și un mesaj pe pagina oficială de Facebook, alături de care a adăugat și câteva fotografii.

”Astăzi, pe Arena Națională, am adus un omagiu lui Mircea Lucescu, în semn de respect și recunoștință pentru tot ceea ce a oferit sportului românesc. Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenței, un ambasador al României în lume și un om care a inspirat generații întregi prin pasiune, disciplină și performanță. Am început ședința de Guvern de astăzi cu un moment de reculegere în memoria sa.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost mesajul șefului Executivului.

Arena Națională a devenit, în ultimele zile, principalul punct de reculegere din România pentru Mircea Lucescu, una dintre cele mai influente figuri din istoria fotbalului românesc și european.

Spațiul dedicat publicului a fost deschis începând de marți, iar de atunci sute de oameni au venit zilnic pentru a depune flori, lumânări și mesaje de respect. Atmosfera a fost una profund emoțională, marcată de liniște, respect și recunoaștere a unei cariere excepționale.

Programul de vizitare rămâne deschis până la ora 20:00, însă acesta reprezintă ultima zi în care publicul mai poate aduce un omagiu direct la stadion.

Valul de emoție generat de dispariția lui Mircea Lucescu a mobilizat întreaga comunitate sportivă. Foști jucători, oficiali, antrenori și suporteri au venit să își arate recunoștința față de unul dintre cei mai respectați tehnicieni din fotbalul european.

Pe lângă momentele de reculegere, au fost transmise și mesaje simbolice de adio din partea unor personalități din fotbalul românesc. Printre acestea, Valeriu Argăseală a transmis un mesaj poetic, în care a evidențiat impactul uriaș pe care Lucescu l-a avut asupra sportului și faptul că dispariția sa lasă un gol profund în generațiile actuale și viitoare.

De asemenea, acesta a scris și o pozie.

„Te-ai dus, Încă un …. Escu singuri ne-a lăsat,

În plină săptămână până-n Paște,

Fără să mai vorbească a plecat,

Poate simțind că alții se vor naște. Și-așa eram puțini de viță bună,

O veche generație de pași,

Dar a plecat și el fără să spună,

Secretul vieții pentru cei rămași. De mic a început să se gândească,

La viitorul lui cum o să fie,

Să știe bine cum să-l construiască,

Să dăinuiască pentru veșnicie. Durerea, timpul, sărăcia, dorul,

I-au fost prieteni în copilărie,

Dar sportul, cărțile și difuzorul,

L-au dus în centru din periferie. S-a dus și ne-a lăsat cu dorul,

În suflete cum lasă urmă fumul,

Vom plânge jucătorul, antrenorul,

Cum a fost el nu a mai fost niciunul. De ce nu ne-ai dat nouă dreptul,

Să îți decidem soarta uneori,

Că sigur nu-ți dădeam acum acceptul,

Când Hristos înviază tu să mori. Du-te nea Mircea unde crezi că-ți place,

Poate-i lume mai bună, înțeleaptă,

Dar nu știm încă sigur ce vei face,

Că poate-i vreo echipă ce te-așteaptă”, a fost poemul compus de Valeriu Argăseală.

Mircea Lucescu este considerat unul dintre cei mai titrați antrenori din Europa, cu o carieră întinsă pe mai multe decenii și cu rezultate importante în mai multe campionate de top.

A câștigat trofee în România, Italia, Turcia și Ucraina, fiind recunoscut pentru stilul său modern de management și pentru capacitatea de a construi echipe competitive pe termen lung.

Perioada petrecută la Șahtior Donețk este considerată punctul culminant al carierei sale internaționale, unde a reușit performanțe remarcabile atât pe plan intern, cât și în competițiile europene.

De asemenea, a avut contribuții importante în fotbalul românesc, activând la cluburi de tradiție și la echipa națională, unde a influențat dezvoltarea mai multor generații de jucători.

Ceremonia de înmormântare este organizată într-un cadru solemn, cu măsuri stricte de acces, la dorința familiei.

Cortegiul funerar va pleca vineri dimineața către Biserica Sfântul Elefterie, unde va avea loc slujba de înmormântare. Accesul în interior este permis doar familiei și apropiaților, în timp ce publicul va putea participa doar din exterior, în zonele special amenajate.

Ulterior, de la ora 13:00, ceremonia va continua la Cimitirul Bellu, unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, în semn de respect pentru contribuția sa excepțională.

Și în această etapă, accesul publicului va fi restricționat, pentru a asigura intimitatea evenimentului și respectarea dorinței familiei.