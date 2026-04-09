Eliminarea copiilor după buletin în România. România se pregătește pentru una dintre cele mai importante reforme administrative din ultimii ani: eliminarea obligației de a depune copii după actul de identitate. Un nou proiect legislativ propune ca verificarea datelor personale să fie realizată direct de către instituții, prin interconectarea bazelor de date oficiale ale statului.

Această măsură marchează o tranziție clară de la birocrație la o administrație digitală, centrată pe eficiență și pe reducerea sarcinilor inutile pentru cetățeni.

Proiectul introduce două schimbări esențiale:

Verificarea automată a datelor personale (identitate, domiciliu, reședință) prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor

Interzicerea solicitării copiilor după buletin de către instituții publice sau entități care oferă servicii publice

În plus, autoritățile care nu respectă aceste reguli riscă amenzi între 2.000 și 3.000 de lei, ceea ce transformă măsura dintr-o simplă recomandare într-o obligație legală clară.

Noua legislație se va aplica atât instituțiilor publice centrale și locale, cât și unor actori precum notarii sau organizațiile cu statut de utilitate publică.

Reforma vine ca răspuns la o problemă sistemică: cetățenii sunt încă obligați să demonstreze informații pe care statul le deține deja.

În practică, acest lucru înseamnă drumuri repetate la ghișeu, dosare cu șină și documente redundante. Noua abordare inversează logica: statul devine responsabil pentru verificarea datelor, nu cetățeanul.

Această schimbare este aliniată cu principiile moderne de e-guvernare, utilizate deja pe scară largă în alte state europene.

Nr. Problemă semnalată Descriere 1 Certificat de naștere cerut repetat Adulților li se solicită certificatul de naștere la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși documentul este deja înregistrat în sistem la prima emitere. 2 Certificat de naștere la 14 ani La emiterea primului act de identitate al copilului, certificatul de naștere este solicitat indiferent de data emiterii, deși datele sunt disponibile digital. 3 Hotărâre de divorț cerută repetat Persoanele divorțate trebuie să prezinte hotărârea de divorț în original la fiecare schimbare a actului de identitate, inclusiv după perioade îndelungate. 4 Certificat de căsătorie solicitat constant Cetățenii căsătoriți sunt obligați să prezinte certificatul de căsătorie la fiecare reînnoire a actului de identitate, chiar fără modificări de stare civilă. 5 Certificat de deces solicitat Este cerut certificatul de deces al soțului/soției sau al altor persoane relevante, deși informația este deja în registrele statului. 6 Extras de carte funciară pentru domiciliu Cetățenii trebuie să prezinte extras de carte funciară pentru dovada domiciliului, deși datele sunt disponibile la ANCPI. 7 Prezența proprietarului la ghișeu Pentru stabilirea domiciliului, proprietarul imobilului trebuie să fie prezent fizic, inclusiv în situații dificile sau imposibile. 8 Ambii părinți solicitați la minor Unele ghișee cer prezența ambilor părinți pentru eliberarea actului de identitate al minorului, deși legea permite un singur părinte sau reprezentant legal. 9 Ridicare exclusiv de la ghișeu Cartea Electronică de Identitate se ridică doar fizic, fără opțiuni de livrare prin poștă. 10 Program de lucru restrictiv Programul ghișeelor (de regulă 8:00–16:00) este incompatibil cu programul de lucru al cetățenilor. 11 Acces limitat pentru persoane vulnerabile Persoanele cu mobilitate redusă sau din zone izolate nu au alternative suficiente (servicii mobile sau digitale). 12 Schimbarea seriei CEI La emiterea noii cărți electronice de identitate, seria și numărul se schimbă, generând blocaje în relația cu băncile. 13 Actualizare manuală la ONRC Administratorii de firme trebuie să actualizeze manual datele în Registrul Comerțului, cu costuri și timp suplimentar. 14 CEI nerecunoscut în SPV ANAF Certificatul digital al CEI nu este recunoscut complet în Spațiul Virtual Privat al ANAF. 15 Actualizare manuală la angajatori Angajatorii trebuie să actualizeze manual datele salariaților în ReGES după emiterea CEI. 16 Reședință neautomatizată online Reședința nu poate fi stabilită sau actualizată online, fiind necesară prezența la ghișeu. 17 Schimbare domiciliu doar fizic Schimbarea domiciliului necesită deplasare la ghișeu și dosar fizic complet. 18 Lipsa accesului la datele din cip Cetățenii nu pot citi datele din cipul CEI cu telefonul mobil, limitând utilizarea digitală. 19 Verificări suplimentare pentru cetățenie Persoanele naturalizate sunt supuse unor verificări suplimentare fără termene clare sau notificări. 20 Adeverință de domiciliu cerută inutil Autoritățile locale solicită adeverința de domiciliu, deși informația este stocată electronic pe CEI. 21 Notarii cer adeverință de domiciliu Notarii solicită adeverința de domiciliu din cauza lipsei accesului direct la baza de date.

Odată adoptată și implementată complet, legea va produce efecte directe:

nu vei mai fi obligat să faci copii după buletin;

instituțiile vor verifica singure datele tale;

numărul documentelor cerute la dosar va scădea semnificativ;

interacțiunile cu statul vor deveni mai rapide și mai simple.

În plus, unele instituții au început deja să aplice aceste principii, ceea ce indică o tranziție accelerată.

Primele măsuri sunt deja în vigoare sau în curs de implementare:

funcționarii verifică datele de stare civilă direct în sistem, fără documente fizice;

anumite instituții financiare nu mai solicită adeverințe de domiciliu;

se testează extinderea accesului la baze de date pentru notari;

verificarea proprietăților se face direct prin sistemele cadastrale, în locul extraselor depuse de cetățeni.

În paralel, sunt dezvoltate servicii digitale precum:

stabilirea reședinței online;

actualizarea datelor fără deplasare la ghișeu;

soluții pentru consimțământul electronic în cazul schimbării domiciliului.