Declarația Unică (formular 212) este disponibilă în 2026 într-o formă precompletată, folosind datele fiscale existente în sistemul ANAF, inclusiv veniturile raportate de terți.

Persoanele fizice autorizate, cei care obțin venituri din chirii sau din drepturi de autor trebuie doar să verifice informațiile deja introduse, să le corecteze dacă este necesar și să depună declarația.

Pentru utilizatorii Spațiului Privat Virtual (SPV) care folosesc autentificarea cu user și parolă, datele sunt completate automat direct în formular.

În cazul celor care utilizează certificat digital, informațiile fiscale sunt disponibile în secțiunea „Mesaje” din SPV, înainte de depunerea declarației.

Noua abordare este prezentată ca o măsură de simplificare a interacțiunii cu administrația fiscală.

Potrivit autorităților, completarea automată a datelor reduce timpul necesar pentru depunerea declarației și limitează riscul apariției erorilor. În același timp, sistemul oferă o mai mare transparență în relația dintre contribuabili și ANAF.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că formularul este disponibil pentru prima dată în 2026 în SPV și că utilizatorii nu mai trebuie să completeze manual datele, ci doar să le verifice și să le valideze.

Acesta a arătat că depunerea declarației poate fi realizată rapid, în doar câteva operațiuni, iar un număr mare de contribuabili vor beneficia de acest sistem.

„De câte ori nu te-a încurcat ANAF-ul, de câte ori ai stat la cozi, de câte ori ai fost nemulțumit că serviciile nu funcționează și că totul se face numai pe hârtie? De această dată declarația unică este un formular inteligent și e disponibil pentru prima oară în 2026 în SPV. Nu mai trebuie să completezi nimic. Totul este deja precompletat. Tu trebuie doar să verifici dacă datele sunt corecte, să validezi. În două clicuri ai depus declarația unică. Sute de mii de români vor beneficia pentru prima dată, în 2026, de acest formular unic precompletat”, a transmis ministrul Finanțelor într-un clip publicat pe Facebook.

Pentru anul 2026, termenul până la care contribuabilii pot beneficia de bonificația de 3% este 15 aprilie, dacă depun și plătesc impozitul pe venit până la această dată.

Termenul general pentru depunerea Declarației Unice rămâne 25 mai 2026.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, bonificația se adresează persoanelor fizice care își gestionează singure obligațiile fiscale, inclusiv freelancerilor și persoanelor fizice autorizate.

Ministerul Finanțelor a precizat că aceste măsuri fac parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare și modernizare a serviciilor fiscale.