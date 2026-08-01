Canicula transformă România într-un cuptor. ANM anunță peste 40 de grade și emite coduri roșu și portocaliu
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Canicula severă afectează România în acest weekend, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben, portocaliu și roșu pentru mai multe regiuni ale țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate duminică, 2 august, în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde valorile vor depăși pragul de 40 de grade. Meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde și se va intensifica în prima parte a săptămânii viitoare, iar nopțile vor deveni tropicale în tot mai multe zone.
Caniculă extinsă în aproape toată țara. Valul de căldură se intensifică până la începutul săptămânii
Administrația Națională de Meteorologie anunță că episodul de caniculă se va accentua și va cuprinde progresiv cea mai mare parte a teritoriului, începând din vestul țării și extinzându-se ulterior spre sud și sud-est.
Potrivit meteorologilor, sâmbătă, duminică și luni, valul de căldură va fi persistent în vestul, sud-vestul, centrul și nordul României, urmând ca de marți să se intensifice și în regiunile sudice și sud-estice.
„Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului”, au transmis reprezentanții ANM.
Specialiștii avertizează că disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, inițial în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi în toate zonele de câmpie, podiș și deal. Temperaturile maxime vor varia între 26-30 de grade pe litoral și până la 39-40 de grade în Câmpia de Vest.
Meteorologii atrag atenția și asupra nopților tropicale, când temperaturile minime nu vor coborî sub 20-25 de grade. Acest fenomen va apărea mai întâi pe litoral și în vestul țării, urmând să se extindă în cea mai mare parte a teritoriului începând din noaptea de marți spre miercuri.
„Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20….25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării”, precizează ANM.
Cod galben și cod portocaliu pentru sâmbătă. Temperaturile ajung până la 38 de grade
Pentru intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, ANM a emis avertizări cod galben și cod portocaliu, care vizează mai multe regiuni din vestul și centrul țării.
Sub cod galben se află sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. În aceste zone sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, iar pe arii restrânse indicele ITU va atinge pragul critic.
„Sâmbătă (01 august), în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei”, au transmis meteorologii.
În timpul nopții, pe alocuri, valorile minime vor rămâne între 18 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
În același interval este în vigoare și un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde temperaturile maxime vor urca, în general, între 35 și 38 de grade.
„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade”, arată meteorologii.
Cod roșu duminică în trei județe. Sunt așteptate temperaturi comparabile cu recordurile lunii august
Pentru intervalul 2 august, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, ANM a actualizat avertizările și a emis noi coduri galben, portocaliu și roșu, pe fondul intensificării valului de căldură.
Codul galben va fi valabil în vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei.
„Duminică (02 august), în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități”, arată meteorologii.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, iar pe timpul nopții minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade.
Tot pentru duminică, un cod portocaliu a fost emis pentru județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.
„În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade”, precizează ANM.
Cea mai severă avertizare este însă codul roșu emis pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde valul de căldură va continua pentru a treia zi consecutiv, iar valorile termice sunt estimate la niveluri apropiate de recordurile absolute ale primei decade din luna august.
„Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și 39…40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest”, transmit meteorologii.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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