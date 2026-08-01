Canicula transformă România într-un cuptor. ANM anunță peste 40 de grade și emite coduri roșu și portocaliu

Canicula severă afectează România în acest weekend, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben, portocaliu și roșu pentru mai multe regiuni ale țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate duminică, 2 august, în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde valorile vor depăși pragul de 40 de grade. Meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde și se va intensifica în prima parte a săptămânii viitoare, iar nopțile vor deveni tropicale în tot mai multe zone.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că episodul de caniculă se va accentua și va cuprinde progresiv cea mai mare parte a teritoriului, începând din vestul țării și extinzându-se ulterior spre sud și sud-est.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, duminică și luni, valul de căldură va fi persistent în vestul, sud-vestul, centrul și nordul României, urmând ca de marți să se intensifice și în regiunile sudice și sud-estice.

„Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului”, au transmis reprezentanții ANM.

Specialiștii avertizează că disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, inițial în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi în toate zonele de câmpie, podiș și deal. Temperaturile maxime vor varia între 26-30 de grade pe litoral și până la 39-40 de grade în Câmpia de Vest.

Meteorologii atrag atenția și asupra nopților tropicale, când temperaturile minime nu vor coborî sub 20-25 de grade. Acest fenomen va apărea mai întâi pe litoral și în vestul țării, urmând să se extindă în cea mai mare parte a teritoriului începând din noaptea de marți spre miercuri.

„Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20….25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării”, precizează ANM.

Pentru intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, ANM a emis avertizări cod galben și cod portocaliu, care vizează mai multe regiuni din vestul și centrul țării.

Sub cod galben se află sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. În aceste zone sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, iar pe arii restrânse indicele ITU va atinge pragul critic.

„Sâmbătă (01 august), în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei”, au transmis meteorologii.

În timpul nopții, pe alocuri, valorile minime vor rămâne între 18 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În același interval este în vigoare și un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde temperaturile maxime vor urca, în general, între 35 și 38 de grade.

„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade”, arată meteorologii.

Pentru intervalul 2 august, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, ANM a actualizat avertizările și a emis noi coduri galben, portocaliu și roșu, pe fondul intensificării valului de căldură.

Codul galben va fi valabil în vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei.

„Duminică (02 august), în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități”, arată meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, iar pe timpul nopții minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade.

Tot pentru duminică, un cod portocaliu a fost emis pentru județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

„În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade”, precizează ANM.

Cea mai severă avertizare este însă codul roșu emis pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde valul de căldură va continua pentru a treia zi consecutiv, iar valorile termice sunt estimate la niveluri apropiate de recordurile absolute ale primei decade din luna august.