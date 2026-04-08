BRD Groupe Société Générale face un nou pas în strategia sa de transformare digitală și anunță extinderea procesului de onboarding 100% digital prin acceptarea noii Cărți Electronice de Identitate (CEI) pentru identificarea la distanță.

Astfel, persoanele fizice care doresc să devină clienți BRD pot parcurge întregul flux de deschidere a unui cont curent în mediul online, utilizând noul document electronic emis de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

„Integrarea noii Cărți Electronice de Identitate în procesul de înrolare digitală al BRD reprezintă o continuare firească a transformării noastre digitale. Clienții noștri își doresc soluții rapide, sigure și complet accesibile online. Odată cu această evoluție, dobândirea calității de client BRD devine o experiență complet digitală, accesibilă oricui, de oriunde”, a spus Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct, BRD Groupe Société Générale.

Noua evoluție adaugă calitate experienței de înrolare, oferind un proces încă și mai sigur, fluid și aliniat standardelor europene de identitate digitală.

În paralel, BRD menține accesibile toate funcționalitățile deja consacrate ale fluxului său digital de înrolare și de gestionare autonomă, 100% digitală, a interacțiunilor cu banca:

deschiderea unui pachet de cont curent de la distanță,

alegerea cardului și livrarea acestuia la adresa dorită,

funcționalitatea multi-currency,

deschiderea de depozite, conturi de economii și produse de investiții,

actualizarea datelor personale,

contractarea unui credit de consum sau card de credit 100% online.

Format compact și securizat: Documentul are dimensiunea unui card bancar și include elemente de siguranță avansate (inclusiv o zonă specială de citire optică și cip), fiind mult mai greu de falsificat decât formatul vechi.

Funcția de document de călătorie: CEI poate fi folosită ca document oficial de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene și în statele care recunosc aceste carduri electronice, eliminând în multe cazuri necesitatea pașaportului.

Semnătură electronică și autentificare: Cipul stochează un certificat digital care permite titularului să se autentifice în sistemele informatice ale instituțiilor publice și să utilizeze semnătura electronică, facilitând interacțiunea cu administrația de la distanță.

Stocarea digitală a domiciliului: Spre deosebire de vechile buletine, adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe fața cardului, ci este stocată exclusiv pe cip. Aceasta poate fi actualizată digital fără a schimba cardul fizic.

Accesibilitate și gratuitate: Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru cetățenii români (costul fiind acoperit prin fonduri PNRR), programul fiind extins progresiv la nivel național începând cu primăvara anului 2025.