Cartea de identitate electronică, cunoscută ca CEI, și cartea de identitate simplă, denumită CIS, sunt documentele oficiale care atestă identitatea, cetățenia și domiciliul unei persoane.

Obținerea actului de identitate devine obligatorie de la împlinirea vârstei de 14 ani, însă legislația permite, opțional, emiterea unei cărți electronice de identitate și pentru copiii sub această vârstă, în anumite situații, transmite avocatnet.ro.

Actul de identitate poate fi solicitat în mai multe cazuri, printre care expirarea celui vechi, schimbarea numelui, prenumelui sau datei de naștere, schimbarea domiciliului, pierderea sau furtul documentului, deteriorarea acestuia, schimbarea sexului, dobândirea cetățeniei române sau la stabilirea domiciliului în străinătate.

Pentru obținerea CEI, solicitantul trebuie să se programeze online prin platforma hub.mai.gov.ro, administrată de Ministerul Afacerilor Interne.

Programarea se poate face la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, fără a exista obligația de a merge la cel din localitatea de domiciliu.

Solicitantul trebuie să aleagă județul și serviciul unde dorește programarea, să selecteze motivul solicitării, data și intervalul orar disponibil, apoi să completeze datele personale, inclusiv numele, CNP-ul, adresa de e-mail și numărul de telefon.

După trimiterea cererii, datele nu mai pot fi modificate, iar confirmarea programării trebuie făcută în cel mult 30 de minute, prin linkul primit pe e-mail. Dacă acest pas nu este realizat, solicitarea se anulează automat.

Cartea de identitate electronică este gratuită pentru cetățenii români care au împlinit 14 ani până la data de 30 iunie 2026. După această dată, emiterea documentului va presupune plata unei taxe de 70 de lei.

Un aspect important este că CEI poate fi solicitată oricând, indiferent dacă vechiul act de identitate este încă valabil.

La prezentarea la ghișeu, solicitantul depune cererea și documentele necesare în original. După verificare, actele sunt restituite, iar autoritățile preiau imaginea facială și, în cazul CEI, amprentele a două degete.

Cererea este apoi analizată și procesată, iar documentul este emis și trimis către serviciul ales pentru ridicare.

Pentru cei care aleg cartea de identitate simplă, procedura este mai restrictivă.

Solicitantul trebuie să se prezinte personal doar la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la domiciliu sau reședință. Nu există posibilitatea de a depune cererea în alt județ.

În acest caz, se preia doar imaginea facială, fără amprente, iar emiterea documentului costă 40 de lei.

Spre deosebire de CEI, cartea simplă se ridică exclusiv de la serviciul unde a fost depusă cererea.

Depunerea cererii pentru un nou act de identitate, fie CEI, fie CIS, se face exclusiv în prezența solicitantului. Nu este permisă utilizarea unei procuri speciale pentru depunere.

În schimb, dacă titularul nu se mai poate prezenta pentru ridicarea documentului, acesta poate fi ridicat de o altă persoană, pe baza unei procuri speciale autentificate.

În cazul CEI, documentul poate fi ridicat de la orice serviciu de evidență ales la depunerea cererii, însă dacă se folosește procură specială, ridicarea se poate face doar de la serviciul unde a fost depusă solicitarea.

Pentru minorii între 14 și 18 ani, actul poate fi ridicat fie de titular, fie de părintele care l-a însoțit la depunerea cererii. Pentru copiii sub 14 ani, documentul este predat reprezentantului legal.

Autoritățile precizează și că persoanele ale căror locuințe sunt deja înscrise în cartea funciară nu mai trebuie să prezinte documente suplimentare pentru dovada domiciliului.

Dacă există neconcordanțe între adresa declarată și cea din evidențele oficiale, va fi necesar un document justificativ, de regulă emis de primărie.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat și existența aplicației mobile RO CEI Reader, disponibilă în Google Play și App Store, care permite citirea datelor înscrise pe cartea electronică de identitate.

Aplicația funcționează pe telefoane cu Android, minimum versiunea 8, și iPhone cu iOS minimum 15.6, fiind necesară funcția NFC activă.