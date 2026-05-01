Întrebat vineri, la Suceava, despre controversa legată de programul SAFE, Ilie Bolojan a afirmat că întrebarea este una tendențioasă și eronată și a precizat că decizia privind schema de gestionare a fost luată în perioada în care Marcel Ciolacu era premier.

„Întrebarea este tendențioasă și eronată. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. La data respectivă, Cancelaria premierului a fost desemnată ca integrator al programului SAFE, deci e o decizie a premierului Ciolacu ca lucrurile să continue. Ceea ce se achiziționează din SAFE nu este decis de către o persoană sau alta. Armata Română are niște planuri de înzestrare care au fost trecute prin CSAT. Fiecare din ministerele care au fost implicate au venit cu propunerile de achiziții. Fiecare din aceste programe au fost propuse la UE și au fost estimate cheltuielile. După au început negocieri, fiindcă sunt condiționări care țin de industria europeană de armament, fiindcă așa cum știți țările europene trebuie să își asume producție pe siguranță. Au fost purtate negocieri cu firmele care sunt în piață, negocierile s-au purtat de persoanele de specialitate din fiecare ministere și s-a decis, cel mai important, ca 50% din ceea ce se achiziționează de România să fie produs în România. Companiile internaționale, care unii dintre ei sunt producători unici, ai unor tehnologii, vor localiza în România prin compania de stat, unde are capacitate, prin companii private, care sunt în piață, zone de producție și cel puțin 50% din ceea ce va achiziționa România în următorii ani, până în 2030, vor fi bunuri produse în România în așa fel încât, pe de-o parte, să ne asigurăm un transfer de tehnologie și avem companii din industria auto care se mută să facă producție în această zonă, să ridicăm compania de stat publică Romarm în așa fel încât acolo unde există capacități de producție, unde există spatii, să se poată produce armament”, a explicat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția prin modul în care a gestionat actuala criză politică, Ilie Bolojan a oferit un răspuns scurt. Premierul a declarat că, din punctul său de vedere, președintele României, prin tot ceea ce a făcut, a respectat Constituția României.

Declarația a fost făcută vineri, în contextul participării sale la semnarea contractelor de proiectare și execuție pentru două loturi din autostrada A7.